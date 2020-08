Sarria reúne a 18 magos internacionales del 20 al 23

El mago sarriano dice que «el virus nos ha borrado la sonrisa», y él intenta, con humor, «volver a dibujarla»

El mago, actor y director de cine sarriano Roberto Lolo pone en estas semanas de confinamiento su granito de arena para alegrar los días a los ciudadanos: «Ojalá pudiera hacer desaparecer el virus con la magia... pero lo que sí puedo hacer es que la gente sobrelleve mejor esta situación», cuenta.

-¿Qué iniciativas está llevando a cabo?

-El virus y la incertidumbre nos han borrado la sonrisa, y yo intento volver a dibujarla. Pero la verdadera magia la están haciendo los médicos y los científicos. En mi caso, colaboro con el Concello de Sarria, asociaciones... y también preparo felicitaciones o saludos divertidos personalizados cuando me lo piden. No hago espectáculos on-line porque mi trabajo se basa en un 90% en la interactuación con el público y creo que en virtual no funcionaría ni lo disfrutaría, pero hay magos que sí logran sacar un gran rendimiento de la magia on-line y es otra forma de llegar a la gente.

