Roberto Lolo: «La magia la hacen médicos y científicos»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Laura López

La Voz / Lugo 09/05/2020 19:31 h

El mago, actor y director de cine sarriano Roberto Lolo pone en estas semanas de confinamiento su granito de arena para alegrar los días a los ciudadanos: «Ojalá pudiera hacer desaparecer el virus con la magia... pero lo que sí puedo hacer es que la gente sobrelleve mejor esta situación», cuenta.

-¿Qué iniciativas está llevando a cabo?

-El virus y la incertidumbre nos han borrado la sonrisa, y yo intento volver a dibujarla. Pero la verdadera magia la están haciendo los médicos y los científicos. En mi caso, colaboro con el Concello de Sarria, asociaciones... y también preparo felicitaciones o saludos divertidos personalizados cuando me lo piden. No hago espectáculos on-line porque mi trabajo se basa en un 90% en la interactuación con el público y creo que en virtual no funcionaría ni lo disfrutaría, pero hay magos que sí logran sacar un gran rendimiento de la magia on-line y es otra forma de llegar a la gente.

-¿Cómo están respondiendo los espectadores?

-Muy bien, agradecen las intervenciones de los artistas. La gente ha sacado lo mejor de sí misma y creo que no debemos perder nunca el buen humor, sobre todo en los momentos difíciles.

-¿Cómo lleva el trabajo en confinamiento?

-Con calma, los artistas siempre lo estamos pasando regular, vivimos en la cuerda floja; dependemos del público, y sus aplausos son nuestro alimento. En mi caso, el confinamiento me permite disfrutar más de la familia, crear y escribir. De hecho, estoy trabajando en un nuevo guion.

-¿Cómo está organizando la vuelta a los escenarios?

-Es difícil porque hay mucha incertidumbre sobre cómo será todo. En mi caso, interactúo mucho con el público y no podré sacar tanto a la gente al escenario, así que estoy ideando juegos adaptados a la nueva situación y proponiendo más humor con magia. Yo creo mucho en el directo; de hecho, hay gente que me ha dicho que no creía mucho en la magia porque siempre la veía por televisión, pero que al verla en directo les encantó.

-¿Habrá festival de magia en Sarria este verano?

-El festival siempre se celebra en agosto, y ahora mismo no está ni descartado ni confirmado, porque el contexto cambia cada semana. De celebrarse, está claro que no podrá ser multitudinario y habrá que adaptarlo en el reparto de eventos, aforos... A mí me gustaría que la gente siempre tuviese magia, pero preservando siempre la seguridad.