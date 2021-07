Un posible brote en el Camino deja una ingresada y ocho peregrinos confinados en un albergue de Palas de Rei

El albergue de la Xunta en Palas de Rei, en una foto de archivo. LAGO

Sanidade confirma la sospecha de un posible brote en el Camino de Santiago. Por el momento, fuentes cercanas confirman que una joven, procedente de Mallorca, dio este viernes positivo y fue ingresada en el CHUS. Otras ocho personas que la acompañaban en la ruta se encuentran confinadas en un albergue propiedad de la Xunta en Palas de Rei (Lugo).

Familiares de los afectados confirman que Sanidade todavía no les ha dado indicaciones claras sobre los procedimientos a seguir, ni se ha notificado a los peregrinos que compartieron espacios con ellos qué decisión deberían tomar. El pasado día 14, tomaron un autobús desde Santiago hasta Sarria, alrededor de las 11.00 horas. Después de caminar aquel día, se hospedaron en el albergue Ferramenteiro de Portomarín, en donde los responsables confirman que la Xunta todavía no les ha llamado para coordinar un posible cribado entre sus decenas de huéspedes de aquella noche, quienes durmieron en una nave y solo estaban separados de este grupo de posibles contagiados por cortinas. La noche anterior a la notificación del positivo de una de ellas, durmieron en el albergue público de Palas de Rei, propiedad de la Xunta, en el que ahora se mantienen en cuarentena ocho de sus compañeros. «El mayor miedo que tenemos ahora es que el brote se extienda entre otros peregrinos con los que no tuvimos contacto directo, pero con los que sí compartimos espacios comunes y que podrían estar infectados», explica una de las afectadas.

Según lo previsto, a lo largo de este domingo los compañeros de la infectada serán sometidos a test PCR para determinar si están infectados o no, en un intento de calcular la posible expansión de un brote que por el momento deja una ingresada y ocho sospechosos positivos.

La situación de la joven contagiada, además, levanta ampollas entre las personas de su círculo cercano. A pesar de que «no se encuentra tan grave como para necesitar una cama de hospital», Sanidade la mantiene en esta ubicación «porque no saben qué hacer con ella», según su entorno, a pesar de que «hay un seguro para pagarle habitaciones de hotel a peregrinos que se contagien».