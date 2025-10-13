Muere un vecino de Outeiro de Rei de 51 años tras un accidente en una pista rural de Castro

El accidente ocurrió en una pista rural de Castro de Rei poco después de la medianoche GUARDIA CIVIL

La carretera se cobró esta noche a una nueva víctima después de que un hombre de 51 años, nativo de Outeiro de Rei, sufriese un siniestro vial en el municipio vecino de Castro de Rei. El accidente, ocurrido a las 00.06 de este lunes, sucedió en una pista rural, cerca de la N-640.

La Guardia Civil de Tráfico corroboró poco después el fallecimiento del hombre, el único ocupante del vehículo, una furgoneta. Este se produjo después de que el vehículo se saliese de la vía —sin denominación concreta pero adyacente a la N-640 y a la LU-P-1102— y volcase sobre su margen izquierdo, ya en la cuneta.

Los agentes trataron de auxiliar al hombre, de 51 años y originario de Outeiro de Rei, cuyas iniciales eran R.F.V, pero no se pudo hacer nada para salvarle la vida. Al lugar del accidente, además de a una patrulla de la Guardia Civil, el 112-Galicia envió a una ambulancia medicalizada.