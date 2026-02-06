El juez deja en libertad a los dos detenidos por el atraco a la sucursal bancaria de Cervantes

Los detenidos, saliendo del juzgado tras quedar en libertad La voz

Los dos detenidos por atracar la única sucursal bancaria de Cervantes (Lugo) el pasado mes de octubre quedaron en libertad tras pasar a disposición judicial este viernes. Hace dos días que fueron atrapados cuando, según la Guardia Civil, pretendían asaltar de nuevo el mismo establecimiento. Los dos ladrones, con experiencia y antecedentes por este tipo de robos, fueron trasladados en coche patrulla desde la Comandancia de Lugo hasta el Tribunal de Instancia de Becerreá. Allí, el juez los interrogó durante varias horas hasta que salieron por su propio pie. Quedaron en libertad, investigados por un delito de robo con intimidación. A uno de ellos se le ha impuesto la obligación de comparecer quincenalmente en el juzgado y retirada del pasaporte. El otro no tiene ninguna medida cautelar.

Ambos son los principales sospechosos de haber atracado la sucursal de Caixa Rural Galega ubicada en el núcleo de San Román, la única de todo el municipio de Cervantes. La Guardia Civil tiene claro que uno de ellos asaltó a la empleada de la entidad a primera hora de la mañana y la obligó a darle todo el efectivo que guardaban en la caja fuerte. Su socio lo esperó en el coche, en el exterior de la sucursal, y le ayudó a huir tras el robo. En total, se llevaron más de 70.000 euros.

Pie de foto. Firma Pie de foto. Así fue la detención de los dos sospechosos de atracar un banco en Cervantes el pasado mes de octubre Guardia civil

Fueron detenidos este miércoles tras una ardua investigación llevada a cabo por la Usecic y por la Policía Judicial de Lugo. Los agentes vigilaron de cerca a los dos hombres y descubrieron que planeaban volver a dar un golpe en el mismo banco. Los guardias los vieron merodeando la zona durante este tiempo, más incluso durante el mes de enero, lo que les hizo pensar que se avecinaba un segundo robo. Este miércoles, los interceptaron mientras iban en coche. Fueron arrestados y trasladados a la Comandancia lucense, donde permanecieron hasta este viernes. Entre medias, solo salieron para estar presentes en el registro de sus domicilios, ubicados en Miño y Carral (A Coruña).

Allí hallaron un arma corta, una peluca similar a la utilizada en el atraco de Cervantes, binoculares de visión nocturna, dispositivo detector de frecuencias, una cámara con objetivos de largo alcance y varios terminales móviles. Ellos negaron en todo momento ser los autores del robo. Lo único que esperaban encontrar los agentes en los registros y que no apareció fueron los más de 70.000 euros presuntamente robados. Esa sigue siendo una de las grandes incógnitas del caso.

La investigación sigue en marcha, comandada por el titular de la plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Becerreá. Este viernes se dio un nuevo paso al dejar en libertad a los detenidos, que continúan bajo el foco.