La empleada del banco asaltado a punta de pistola en Cervantes: «Dicíame 'non fagas ningunha tontería, estate tranquila'»
LUGO / LA VOZ
LUGO · Exclusivo suscriptores
Amelia Trabado, la única trabajadora de la sucursal atracada este viernes, asegura que el ladrón conocía sus rutinas y sus horarios, pero que no era de la zona. «Falábame galego e castelán, pero non o recoñecín e aquí coñecémonos todos», cuenta24 oct 2025 . Actualizado a las 14:22 h.
Ni en sus peores pesadillas habría vivido Amelia Trabado una mañana como la que tuvo este viernes. La lucense, la única empleada de la sucursal bancaria de Caixa Rural Galega en Cervantes, fue víctima de