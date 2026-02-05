Los 70.000 euros en efectivo, el último cabo suelto del caso del atraco a la sucursal bancaria de Cervantes
La Guardia Civil apenas halló dinero en los registros realizados en las viviendas de los dos ladrones detenidos, criminales «profesionales» y con experiencia en otros asaltos06 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Dos delincuentes peligrosos, muy profesionales y que llevaban tiempo vigilando la única sucursal bancaria de Cervantes (Lugo). Ese es el perfil de los dos arrestados este miércoles por la Guardia Civil, atrapados cuando, según el cuerpo,