Los 70.000 euros en efectivo, el último cabo suelto del caso del atraco a la sucursal bancaria de Cervantes

André Siso Zapata
André S. Zapata LUGO / LA VOZ

LUGO · Exclusivo suscriptores

Los dos detenidos fueron trasladados a las dependencias de la Guardia Civil en Lugo
Los dos detenidos fueron trasladados a las dependencias de la Guardia Civil en Lugo GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil apenas halló dinero en los registros realizados en las viviendas de los dos ladrones detenidos, criminales «profesionales» y con experiencia en otros asaltos

06 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Dos delincuentes peligrosos, muy profesionales y que llevaban tiempo vigilando la única sucursal bancaria de Cervantes (Lugo). Ese es el perfil de los dos arrestados este miércoles por la Guardia Civil, atrapados cuando, según el cuerpo,

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 85% dto.
Suscripción PDF 2€/mes durante 12 meses Suscríbete