A Deputación rematará a reforma da vía que une Castroverde coa A-6

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia la voz

lugo 18/09/2020 18:39 h

O presidente da Deputación de Lugo, José Tomé Roca, anunciou este venres o remate do ensanche da estrada provincial LU-P-1201, de Sobrado a Souto de Torres, unha vía que une e vertebra os concellos de Baralla, O Corgo e Castroverde. Tomé Roca, responsable da área de Xestión Territorial, avanzou a realización deste proxecto durante a visita que realizou esta mañá a Castroverde, xunto á deputada de Réxime Interior, Promoción do Territorio e Turismo, Pilar García Porto, e o alcalde da localidade e Deputado de Cooperación cos Concellos, Xosé María Arias.

Tomé subliñou que con esta actuación, que afecta a uns 1,5 quilómetros da estrada, en concreto, entre os núcleos de Coto, no Corgo, e de Agustín, en Castroverde, «resólvese un problema que se arrastra dende o ano 2003, cando se expropiaron os terreos para acometer esta obra».

O mandatario provincial avanzou que o proxecto xa está redactado e en proceso de revisión para a súa aprobación proximamente na Xunta de Goberno. O investimento da Deputación superará os 400.000 euros. Para realizar esta obra, explicou José Tomé, será preciso facer unha nova ponte no lugar de Agustín, para o que será preciso solicitar o correspondente permiso á Confederación Hidrográfica do Miño Sil, «que esperamos que sexa concedido o antes posible para que, unha vez licitada, se poida executar a obra na primavera do 2021».

A Deputación está na actualidade acometendo a última fase das obras de ampliación e mellora doutro tramo desta mesma estrada, de máis de dous quilómetros, en concreto, entre Souto e o polígono industrial de Castroverde, nas que inviste 380.000€. Na actualidade, estase traballando na construción dunha nova ponte sobre o río Chamoso coa previsión de que as actuacións estean rematadas a mediados de outubro.

A estrada provincial LU-P-1201, de 16 quilómetros de lonxitude, une sete parroquias de Castroverde e comunica esta localidade coa LU-630 á Fonsagrada e coa autovía e a N-VI, polo que o remate do seu ensanche comprometido polo presidente mellora as comunicacións de numerosos veciños e, con elo, «a súa calidade de vida, ademais de contribuír á vertebración do territorio do municipio e ao seu desenvolvemento social e económico».

Aproveitando a visita a Castroverde, o presidente estivo coa deputada de Réxime Interior e co Alcalde na parroquia de Miranda, onde se comprometeu a realizar obras de mellora no xiro da curva no cruce da LU-P-1201 cunha vía municipal á altura deste núcleo e a canalización das augas pluviais.

Así mesmo, José Tomé avanzou que a Deputación procederá á mellora da condución de augas pluviais na estrada provincial que atravesa o núcleo de Serés cunha cuneta tendida de formigón.