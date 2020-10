El Eixo Atlántico pide que se destinen fondos de reestructuración para la línea de tren A Coruña-Lugo

0

La Voz de Galicia

lugo / la voz 23/10/2020

La vicepresidenta del Eixo Atlántico, la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, y el secretario xeral de esta organización transfronteriza, Xoán Vázquez Mato, mantuvieron un encuentro con el presidente do Consello Económico e Social de Galicia, Agustín Hernández, con el fin de impulsar un gran movimiento social y coordinar iniciativas conjuntas en defensa del corredor atlántico. Al acabar en encuentro señalaron que se trata de «garantir o futuro dunha infraestrutura de vital importancia para o territorio do noroeste peninsular».

La reunión, celebrada en la sede del CES en Santiago, fue la primera toma de contacto entre estos organismos para impulsar «un movemento amplo, mesmo unánime, de axentes socioeconómicos, institucións e administracións para reclamar a priorización da execución do corredor atlántico». Ambos organismos entienden que, más allá de colores políticos o intereses parciales, «é o momento de acadar o maior número de adhesións a calquera iniciativa que sirva para impulsar o corredor atlántico, desde a máxima unidade. Neste senso, o Eixo Atlántico representa aos concellos do noroeste peninsular, tanto en Galicia como en Portugal, mentres que no CES están presentes os actores económicos e sociais da sociedade civil».

Según explicó la alcaldesa de Lugo y vicepresidenta del Eixo «pretendemos xerar un movemento social de apoio, porque non podemos perder a oportunidade. Queremos reivindicar que o corredor atlántico non pode quedar descolgado da axenda política nin do debate sobre o reparto dos fondos de reestruturación europeos. O noroeste non pode quedar descolgado da cohesión económica e social».

Pedirán una una reunión con el presidente de la Xunta de Galicia y remitir sendas cartas a primer ministro luso y al presidente del Gobierno de España y a la presidenta de la Comisión Europea con las reivindicaciones que se proponen. «Tamén pretendemos consensuar un manifesto para que poda ser respaldado ao máximo polo tecido económico e social», destacó Lara Méndez.

Por su parte, el presidente del CES-Galicia, Agustín Hernández, indicó que «non pretendemos priorizar un corredor a costa ou en detrimento doutros, Senón priorizar o Atlántico en base á súa posición estratéxica e potencialidade».

Una preocupación recurrente

El organismo consultivo del CES ya aprobó por unanimidad en su informe «Galicia na rede básica transeuropea de transporte de mercadorías. Retos estratéxicos de futuro», un documento que incluía una serie de propuestas y conclusiones.

Una de las prioridades es la concreción del corredor atlántico de mercancías, su concreción y su impulso y priorización. «Porque, se o corredor resulta vital para o territorio polo que está previsto que discurra, tamén é moi importante para o conxunto da Unión Europea en relación con criterios de cohesión e integración dun amplo espazo comunitario», señalan desde el Eixo Atlántico.

Su secretario xeral, Vázquez Mao, apuntó que «o Atlántico é un xigante que comeza a espertar». El Eixo Atlántico considera prioritarias las infraestructuras para la competitividad del Atlántico ibérico, «ás que poñen en valor xunto coa coordinación portuaria desde Sines ata Ferrol, como ven defendendo nos seus informes nestes anos».

El Eixo Atlántico defiende como propuesta que se considere como miembro de facto del corredor atlántico la línea Ferrol-A Coruña-Lugo-Monforte, «que se ben terá que ser incluída no plan de 2023 (novo prazo de modificación previsto pola UE), a súa modernización xa pode ser financiada cos fondos de reestruturación, en base á súa condición de prestar servizo aos portos atlánticos».