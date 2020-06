¿Para cuándo el Plan Reanima?

0

La Voz de Galicia Luis Latorre

01/06/2020 05:00 h

El Plan Reanima fue una gran noticia. Que el Ayuntamiento de Lugo fuera pionero en ayudar a las PYMES del municipio a superar los gravísimos efectos económicos del estado de alarma es algo digno de aplauso. El anuncio de que la administración local completaría el 30% de los salarios de los trabajadores en ERTE o ERE que no cubre la prestación del SEPE también era admirable, aunque cuando se publicaron las bases vimos que era falso, son las empresas las que tienen que completarlo a cambio de una mínima ayuda que ni de lejos cubre ese coste.

Pero hasta de lo que sí se contempla en las bases no se ha visto un céntimo, y estamos ya en Junio. Nadie ha cobrado unas ayudas que se suponía que eran urgentes, para dar liquidez a los pequeños negocios mientras tenían cerradas sus puertas. ¿Cuándo van a darlas, cuando ya no hagan falta? Porque las empresas que no hayan podido sobrevivir y tuvieran que cerrar sus puertas no las podrán recibir (de hecho las tendrán que devolver si se les adjudican) y las que ya hayan reabierto no las necesitarán tan imperiosamente como cuando no tenían ingresos, si bien a nadie le vendrán mal.

Cuando se convocan este tipo de ayudas hay que tener en cuenta el fin que tienen. Si se suponía que era para ayudar a pagar las facturas, alquileres y demás gastos mientras se tenía cerrado el negocio sería un poco absurdo que ese dinero llegase en Julio o Agosto, así que esperemos que se concrete en breve. Si al menos se tuviera una resolución firme que dé la seguridad de recibirlo podría valer como ingreso pendiente o incluso como aval para un crédito, pero nadie sabe nada.

Que se diga que se han recibido muchas solicitudes como excusa para no tramitarlas pronto suena a broma. Si hay un presupuesto de 5 millones para ayudas de 1.200 se entiende que ya calculaban que habría muchas solicitudes. No tener previsión de personal y medios para tramitarlas con la urgencia que se precisa es un fallo de gestión muy grave sobre todo cuando es una iniciativa propia.