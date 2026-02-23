El padre del joven de 19 años fallecido en el incendio de Ferrol: «Quiero justicia para mi hijo porque mañana le puede pasar a cualquiera»

Rebeca Cordobés FERROL

Pedro Gabarre señala que la familia estudia denunciar al Concello por homicidio imprudente

23 feb 2026 . Actualizado a las 16:17 h.

Conmocionados y con un dolor «que no se puede explicar con palabras», los familiares del joven de 19 años afectado por el grave incendio de una vivienda en Ferrol han recibido la peor de las noticias.

