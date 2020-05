A los lucenses también les han robado el mes de abril

0

La Voz de Galicia Laura López

La Voz / Lugo 22/05/2020 15:08 h

La crisis sanitaria ha devuelto a la memoria colectiva un tema icónico de Joaquín Sabina, ¿Quién me ha robado el mes de abril? Aunque su letra poco tiene que ver con la pandemia, la melancolía que invade la canción y, desde luego, su título, son especialmente evocadores en el contexto actual. Y es por ello que muchos artistas en todo el país han querido aportar su particular versión del tema. Entre ellos, como no podía ser de otra manera, están los lucenses La Penúltima Sabinera, la banda de tributo al artista jienense, que también han lanzado en redes una versión de esta canción, grabada en confinamiento.

Carlos García-Boente, líder y vocalista del grupo, ha sido el encargado de componer la letra, que comienza con un «Aquí en mi piso confinado, donde casi ya no veo ni el sol, solo puedo saborearlo cuando salgo al balcón». Desde el confinamiento hasta las clases on-line, el desamor, el éxito de la serie La casa de papel o la fiebre por las videollamadas de WhatsApp, van desfilando entre las notas del clásico tema de Sabina.

Ofrecer algo al público

García-Boente explica que presentar este tema ha sido una forma de «ofrecer algo al público y entretenerlo», en vista del aplazamiento de numerosos conciertos que ya tenían apalabrados.

El proceso de elaboración fue complejo: además de la propia composición de la letra, cada uno de los músicos de la banda grabó su intervención desde sus casas, sobre la base de un concierto que ya habían realizado; después, el teclista, Adrián Arias, se encargó de unir todas las piezas. Además de Carlos García-Boente y de Adrián Arias, trabajaron en la elaboración y grabación del tema el resto de componentes del grupo lucense: Tino Freijo, a la batería; Sergio Abuín y Javi Gómez, en las guitarras; Domingo López, bajista; y Noelia Geada, en los coros.

Vuelta a los escenarios

La acogida en las redes -donde ya presentaron también durante el confinamiento el tema Cerrado por derribo, con la letra original- está siendo muy positiva. «La gente tiene ganas de música», explica el vocalista de La Penúltima.

La vuelta a los escenarios tendrá que esperar, aunque de momento mantienen un concierto en Valdoviño el 15 de agosto y les salió otra actuación en Muros para el 10 de julio.