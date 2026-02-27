Zarzuela insiste en que Juan Carlos I tendría que tributar en España si quiere volver

El rey Juan Carlos I, el pasado mes de noviembre en su visita a Galicia Martina Miser

Si Juan Carlos I decidiese regresar definitivamente a España debería establecer de nuevo su domicilio fiscal aquí y tributar conforme a la normativa vigente para «salvaguardar su imagen y la de la Corona». Así lo confirman fuentes de la Casa del Rey que recuerdan que se trata de «una decisión personal» del padre de Felipe VI ya que no existe ningún impedimento legal y las causas con las justicia están cerradas.

El debate sobre el posible retorno del rey emérito se ha reactivado tras la reciente desclasificación de documentos oficiales relacionados con el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 que confirman el papel clave del monarca para abortar la asonada militar que buscaba hacer descarrilar la Transición y tumbar la democracia.Tras la publicación de estos documentos, el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo abrió el debate al considerar «deseable» que el emérito pudiera regresar a España desde su exilio en Emiratos Árabes Unidos tras la desclasificación de los archivos del 23F en los que quedó confirmado que el entonces monarca no tuvo nada que ver con los golpistas.

La víspera, desde Zarzuela ya se había dejado claro que es una «decisión personal» de Juan Carlos I si regresa definitivamente a España y este viernes han querido puntualizar que en ese caso, debería también tener su residencia fiscal en el país, habida cuenta de que la trasladó a Abu Dabi después de exiliarse en agosto del 2020.

El emérito «puede volver a vivir a España cuando quiera», insisten desde la Casa del Rey, pero en tal caso, sostienen, si quiere «salvaguardar su imagen de especulaciones y posibles críticas y por consiguiente la de la Corona como institución» entonces «debería recuperar su residencia fiscal en España».

Fue en noviembre del 2022, después de que la Fiscalía archivase las tres investigaciones sobre su fortuna oculta, cuando Juan Carlos I escribió una carta a su hijo anunciando su intención de residir en Abu Dabi «de forma permanente y estable» trasladando así su residencia fiscal a Emiratos Árabes Unidos donde no hay que declarar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado también que el regreso del emérito «le compete a él y a la Casa Real», a la vez que ha recordado que Juan Carlos I ha vuelto a España «siempre que ha querido». En una entrevista en 'TVE', que ha recogido Europa Press, el jefe de la diplomacia española ha cuestionado que «no se entiende muy bien a qué obedece» el anuncio de Feijóo, aunque le suena «a cortina de humo». «No quiere que los españoles veamos claro los pactos que está llevando adelante con la extrema derecha», ha dicho. Albares ha asegurado además de que no tiene noticia de que el emérito quiere regresar a España, si bien ha insistido que es una cuestión que le corresponde a él y a Casa Real. «No ha habido nunca ningún impedimento», ha reiterado.