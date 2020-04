El Lugo más diverso, accesible a golpe de clic

0

La Voz de Galicia XOSÉ MARÍA PALACIOS

LIUGO / LA VOZ 17/04/2020 21:40 h

Cumbres en las que se ve la nieve en primavera y valles donde se produce aceite, mesetas donde el calor y el frío aprietan y costa donde el Cantábrico bate con fuerza y suele envolverse en nieblas... La diversidad geográfica de Lugo es un hecho, como también lo es la diversidad de los alicientes artísticos y patrimoniales.

Unos son conocidos; otros, no tanto. Pero todos pueden ser considerados muestras de los prodigios que ofrece la provincia, y así los reconoce la Diputación, que en su página web dedica atención a ese patrimonio. Con el título Lugo Inédito se muestran alicientes lucenses, 32 en total, que se agrupan en cuatro zonas. Yendo de sur a norte en un recorrido por la provincia, esas zonas, que ahora se pueden solo con el ordenador porque el confinamiento impide desplazamientos, las riquezas de Lugo se reparten entre Ribeira Sacra, Ancares-Courel, Lugo-Terra Chá y A Mariña.

Ribeira Sacra: extraordinaria concentración de románico rural, O viño dos heroes, O colexio do Cardeal: a herdanza dun mecenas, Candaz: o castro mergullado y Oso de Salcedo: o espertar da primavera son los reclamos elegidos para la Ribeira Sacra. A Fonsagrada: o municipio máis extenso de Galicia, As pallozas de Ancares: testemuñas dunha forma de vida única, A Rogueira: o auténtico bosque atlántico galego, San Pedro Fiz de Hospital: a única igrexa de mármore de España, Os Grobos: un bosque de conto, O Santo Grial do Cebreiro, O Courel: referente mundial en xeoloxía y O mosteiro de Samos: o máis antigo de Occidente forman la oferta de Ancares-Courel.

A Muralla que nos une, O misterio de Santa Eulalia de Bóveda, Torques de Burela: o tesouro da provincia, A domus de Mitreo: 2.000 anos de historia en 700 metros cadrados, Castelo de Pambre: icona da Galicia medieval, Monte Farelo: unha das mecas da arte rupestre galega y O Crismón de Quiroga; símbolo do primeiro cristianismo en Galicia demuestran el interés de Lugo-Terra Chá.

Los elementos tomados como referentes en A Mariña son Souto da Retorta: o bosque dos xigantes, Tras a pegada dos normandos, Morás: a obra mestra do mar e o vento, Sargadelos: o soño dun visionario feito realidade, Fazouro: o castro que mira ao mar, San Martiño de Mondoñedo: o legado de Britonia, Círculos líticos: o segredo das pedras, As Catedrais-Augasantas: o capricho do Cantábrico, Rei Cintolo: unha viaxe ás entrañas da terra, Polo camiño do tren mineiro, Mondoñedo: un dos pobos máis bonitos de España y Serra do Xistral: o fogar das néboas.

Cada uno de ellos incluye una foto y un texto. «Verdadeiros prodixios que teñen o privilexio de poder colgarse a etiqueta de únicos», se dice en la página web de la Diputación para subrayar su valor, mezcla de «períodos de esplendor histórico» y de «formas de vivir que son o resultado da relación do home e o seu medio natural».