El Concello de Lugo publica las bases para optar a los 5 millones en ayudas económicas

lugo 08/04/2020 18:49 h

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, firmó este miércoles las bases del Plan Reanima Lugo, que inyectará cinco millones en la economía local, a través de ayudas directas para autónomos, microempresas, pymes y familias, con la finalidad de aportarles liquidez para que puedan hacer frente a los gastos y proteger los puestos de trabajo mientras dure la emergencia sanitaria por el coronavirus.

La regidora socialista precisó que, por parte del gobierno local, «intentouse reducir nestas bases a burocracia, para que sexa máis fácil a tramitación das propias axudas, de modo que sean efectivas o máis rápido posible, tendo en conta a situación delicada na que está a economía local». Méndez apuntó que «o Concello non ten as competencias en traballo, e iso limítanos moito os apoios que podemos facilitar, pero quixemos impulsar medidas para os máis de 7.400 autónomos de Lugo e as empresas de ata 50 empregados, que son as que constitúen principalmente o tecido económico local».

Explicó que las bases podrán consultarse durante esta Semana Santa en la web del Concello de Lugo y a principios de la próxima semana serán publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), momento a partir del cual quedará abierto un plazo de 20 días para presentar las solicitudes. Si toda la documentación requerida está correcta tendrá prioridad de entrega el orden de entrada por registro.

El Concello habilitará canales informativos para que las personas que decidan solicitar esas ayudas consulten sus dudas. Este plan municipal contempla ayudas fijas de 1.200 euros para autónomos y empresas que tuvieron que cerrar como consecuencia de los decretos del Gobierno con medidas para frenar la propagación del coronavirus. Además, aquellos autónomos o pymes que vieron reducida su facturación en un 75 % podrán acceder a ayudas fijas de 750 euros.

En cuanto a las empresas (que tendrán que tener domicilio fiscal o sede física en el municipio) recibirán entre 450 y 600 euros por cada empleado si no recurren para capear esta situación a expedientes temporales de regulación de empleo, mientras que aquellas que echen mano de un ERTE percibirán ayudas siempre que los trabajadores cobren el 100 % de la base reguladora y no solo el 70 %, que es lo que aporta el Estado.

Ayudas a las familias

Además, otro millón de euros irá destinado a la conciliación de la vida laboral y familiar, con ayudas directas al trabajador en función del número de hijos. Así, O Concello aportará una cuantía de fija de 100 euros por un hijo, que se incrementará a 150 euros si son dos hijos y 175 euros sin son tres o más a cargo. Las personas solicitantes tendrán que estar empadronadas en el municipio. «

A esta liña van poden optar os autónomos e os traballadores por conta allea que experimentaran unha merma nos seus ingresos a consecuencia de ser incluídos nun ERTE, ou tido necesidade de solicitar excedencia ou redución de xornada para a atención de fillos menores de 12 anos

», explica desde el Concello.