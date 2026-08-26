El clan de Os Fanchos tuvo entre sus filas al Chicle, el asesino de Diana Quer, antes de que delatase al líder

A la izquierda, Rafael Rivas cuando fue detenido en A Pobra. Al lado, el Chicle, durante el juicio por el crimen de Diana Quer Elena Fernández / Xoán A. Soler

Mucho antes de que el asesinato de Diana Quer convirtiese a José Enrique Abuín Gey, el Chicle, en uno de los nombres más conocidos de la crónica negra española, el rianxeiro ya había ocupado páginas de sucesos por su relación con el narcotráfico. Y, en concreto, con Os Fanchos, el histórico clan de A Pobra cuyo líder de segunda generación, Rafael Rivas Gey, primo carnal de Abuín por parte de madre, acaba de ingresar en prisión en el marco de la operación Malladoira. Una relación familiar y delictiva que se remonta décadas atrás y que tuvo como figura central a Rafael Rivas Souto, O Fancho, padre del ahora detenido y tío político del asesino de Diana.

Los primeros pasos del Chicle en ese mundo se remontan a hace casi tres décadas. Un agente de la Policía Nacional que lo había seguido entonces recordaba en el 2018 que Abuín comenzó ejerciendo de recadero, desplazándose en una motocicleta de pequeña cilindrada y transportando paquetes que en ocasiones contenían cocaína. Su mentor era precisamente Rafael Rivas Souto, entonces cabeza de la organización Os Fanchos.

La relación quedó plasmada judicialmente en la operación Piñata, desarrollada en el 2007. Según el auto de procesamiento, O Fancho disponía entonces de una partida de cocaína, y el 7 de agosto su sobrino político realizó el transporte de dos kilos utilizando un coche lanzadera como medida de seguridad. El posterior registro de la vivienda de la abuela de Abuín, en Asados, permitió localizar otros 17 kilos. Aquella causa terminó para el Chicle con una condena de dos años y medio de prisión por tráfico de drogas, además de una multa de 300.000 euros. El Tribunal Supremo acabó rechazando el recurso presentado contra la sentencia.

Brecha familiar

La detención abrió, además, una profunda brecha con quien había sido su mentor. Abuín señaló directamente a su tío político y sostuvo ante el juez que había transportado la droga obligado por este. Relató que su hija se encontraba en la casa de O Fancho cuando recibió una llamada para acudir a Ribeira y que allí le entregaron tres bolsas con droga. Según su declaración, obedeció porque fue amenazado y temió que pudiese ocurrirle algo a la pequeña. Rivas Souto, padre del ahora detenido en O Conchido, negó cualquier relación con los 17 kilos de coca encontrados, y aseguró que su sobrino no era una persona de su confianza.

Aquella acusación tuvo consecuencias dentro del propio clan. Años después, fuentes próximas al caso recordaban que el Chicle fue apartado por «chivato», aunque los vínculos familiares habrían evitado represalias mayores. Pero la tensión reapareció de una forma inesperada una década después. Cuando Abuín Gey ingresó en Teixeiro tras esclarecerse el crimen de Diana Quer, volvió a coincidir entre rejas con el patriarca de Os Fanchos, al que había señalado. Instituciones Penitenciarias llegó entonces a estudiar su traslado a otro penal. Se barajaron opciones en Asturias o León, adonde finalmente fue desplazado para evitar posibles represalias tanto por aquellos hechos como por parte de otros internos.

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La ruptura habría abierto, además, una etapa de colaboración de Abuín con la Guardia Civil, a cuyos agentes habría aportado información sobre el funcionamiento de Os Fanchos. Ese contacto se mantuvo con el paso de los años y terminó volviéndose en su contra. Cuando, tras la desaparición de Diana Quer percibió que estaba siendo vigilado, el Chicle recurrió a algunos de aquellos agentes para intentar averiguar por qué lo seguían. La llamada no hizo sino aumentar las sospechas de quienes ya estrechaban el cerco sobre él.

Casi dos décadas después de la operación Piñata, el apellido Rivas vuelve a ocupar el centro de una investigación contra el narcotráfico, aunque ya en la siguiente generación. Rafael Rivas Gey, hijo de O Fancho y primo carnal del Chicle, está considerado por los investigadores el actual líder del clan y acaba de ingresar en prisión por su presunta participación en la introducción y custodia de los 1.410 kilos de cocaína intervenidos en A Pobra. Su detención se produjo, además, el 22 de agosto, diez años después de que, en la misma fecha del 2016, su primo el Chicle raptase y asesinase a la joven Diana Quer, de 18 años, en el mismo municipio.