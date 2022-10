Hasta ese punto se han trasladado autoridades de Ourense y Castilla y León, que siguen minuto a minuto los avances en la búsqueda. «Por los datos que tenemos en estos momentos cabe la posibilidad de que pudiera estar en el triángulo formado entre las provincias de Ourense, Zamora y León», explicaba a media mañana el subdelegado del gobierno zamorano, Ángel Blanco. Su homólogo ourensano, Emilio González Afonso, precisaba horas después que la búsqueda se centra en la zona fronteriza entre Ourense y Zamora, informando además de que se ha pedido la colaboración de la Guardia Nacional Republicana, de Portugal, ya que no se descarta que la nave pudiera encontrase por la zona norte del país vecino. «É unha zona escarpada, montañosa», ha insistido Afonso en relación con las dificultades que está suponiendo la búsqueda. Tampoco el tiempo ayuda y, de hecho, el helicóptero de la Guardia Civil que durante esta mañana ha estado sobrevolando la zona delimitada dentro de la provincia de Ourense, ha tenido que regresar a la base debido a la niebla. En total, son una veintena las patrullas tanto de seguridad ciudadana como del Seprona, de Ourense y Zamora, las que buscan el avión, apoyadas por otros doce vehículos de Medio Rural, que se centran en el área más montañosa. Asimismo, se están utilizando drones y según adelantó el subdelegado ourensano la Xunta tiene previsto que se sume al dispositivo uno de sus helicóptero de rescate. «Ahora lo importante es localizar al avión y al piloto, luego ya se verá qué fue lo que pasó», ha insistido desde ese mismo punto el teniente coronel de la Benemérita en Ourense, Rafael López Pinel, sin entrar a valorar en detalles relacionados con las circunstancias del suceso.

Puesto de mando de A Gudiña, desde el que se coordina la búsqueda del avión

Una autorización judicial ha permitido rastrear la señal del móvil del piloto y este dato lo sitúa por última vez en un repetidor de telefonía situado entre los municipios de Camarzana de Tera y Rio Negro del Puente, en Zamora. A ese dato se agarran ahora quienes se encargan de coordinar la búsqueda, ya que se cree que la última señal emitida por el avión, que lo situaba en Castrelo do Val, pudo no ser correcta. De cualquier forma, a medida que pasen las horas y no haya resultados, se irá ampliando tanto el radio de búsqueda como el dispositivo, explicó González Afonso. A última hora de la tarde, el subdelegado del Gobierno de Ourense reconoció que la búsqueda realizada no había dado resultado y que había estado muy condicionada por las condiciones meteorológicas. No fue posible apenas el uso de medios aéreos, que confían en que puedan ser utilizados a partir de este viernes. Durante esta jornada, la búsqueda se centró en la vertiente gallega hasta la frontera con Portugal y también en localidades limítrofes con Zamora, como es el caso de Lubián, Hermosende o la Canda. A última hora de este jueves, la familia del piloto desaparecido llegaba al puesto de mando avanzado.