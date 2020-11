El plan de conservación del oso pardo en O Courel se prorrogará hasta abril

0

La Voz de Galicia

04/11/2020

El plan Life para la conservación del oso pardo en la sierra de O Courel -iniciado en el 2016- debería concluir oficialmente cuando acabe este año. Sin embargo, sus responsables lo prorrogarán hasta abril del 2021 para completar las diferentes acciones que se pusieron en marcha dentro de esta iniciativa, en la que colaboran la Fundación Oso Pardo, la Asociación Galega de Custodia do Territorio (AGCT) y la Consellería de Medio Ambiente. «Como a pandemia complicou algunhas das actuacións que estaban previstas dentro deste plan, seguiremos traballando durante os primeiros meses do ano que vén para levar a cabo con máis tranquilidade todo o que estaba programado», señala el biólogo Óscar Rivas, que coordina este proyecto en la AGCT.

Una de las actuaciones que se seguirán realizando durante los próximos meses consiste en plantar numerosos árboles y arbustos de especies cuyos frutos sirven de alimento al oso pardo, como el cerezo silvestre, el serbal de los cazadores y el arraclán o sanguiño. «Tíñamos previsto plantar cerca de 100.00 árbores e arbustos, e durante este ano plantouse a metade desta cantidade, así que aínda falta moito por facer», explica Rivas.

Otra acción que sigue en marcha es el reparto gratuito de pastores eléctricos entre los apicultores para proteger los colmenares de los ataques de osos. «Ata agora entregamos arredor de 140 dispositivos e iso seguirase facendo nos próximos meses», dice Rivas. Aunque estos episodios se volvieron menos frecuentes desde que comenzó la distribución de pastores eléctricos -agrega-, durante este año se han registrado algunos casos de ataques a colmenas que aún estaban sin protección.

También continúa desarrollándose dentro de este plan Life una actuación que consiste en rehabilitar una serie de alvarizas o alvares -colmenares tradicionales protegidos por muros circulares de piedra- y que incluye la compra de algunas de estas estructuras. «Esta parte do proxecto resulta algo complicada, porque en certos casos é difícil localizar aos propietarios e noutros casos, os donos non teñen rexistradas esas construcións no catastro», comenta Óscar Rivas.

Creación de una ruta cultural

Por otra parte, los responsables del plan trabajan actualmente en una iniciativa relacionada con las alvarizas, que consiste en crear una ruta cultural en el entorno de la localidad de Seceda -en el municipio de Folgoso do Courel- dedicada a los osos y la producción tradicional de miel. Este itinerario se prepara en colaboración con algunos apicultores locales.

Por otro lado, Rivas apunta que una de las actuaciones que se han visto más afectadas este año por la crisis sanitaria es la realización de actividades divulgativas sobre la conservación del oso pardo entre la población local. «Estas actividades tiveron que suspenderse por completo durante os últimos meses, per desde que se puxo en marcha o plan xa organizamos un bo número delas, así que esta limitación non supuxo un prexuízo importante para o conxunto do proxecto», señala el biólogo.

«A poboación local ten agora máis información acerca da especie e da súa importancia»

El trabajo realizado desde que se puso en marcha el plan de conservación del oso pardo, a juicio de la Asociación Galega de Custodia do Territorio, ha tenido un importante efecto entre la población, aparte de las medidas prácticas encaminadas a favorecer el reasentamiento de la especie en la sierra de O Courel. «Pensamos que estas actuacións axudaron a que a xente teña máis información acerca do oso pardo e da importancia da súa conservación, e que diminuíse a actitude de rexeitamento que podía haber con anterioridade», apunta a este respecto Óscar Rivas. «Ese era un dos obxectivos principais do plan e cremos que está conseguido», agrega.

Por otro lado, la AGCT y la Fundación Oso Pardo estudiarán la manera de seguir trabajando por la conservación de la especie en este territorio una vez que hayan concluido todas las actuaciones previstas en el plan Life. «Poñer en marcha outro plan europeo desta clase na serra do Courel non será posible, porque estas iniciativas non están concibidas para repetirse unha e outra vez no mesmo territorio -dice Rivas-, pero haberá que buscar algunha fórmula para seguir favorecendo a conservación da especie e para dar continuidade ao que se fixo durante estes anos».

Lo que se vaya a hacer después de abril del año próximo todavía está por decidir, añade el biólogo. «Queremos seguir traballando nisto, aínda que non se poida facer o mesmo que se estivo facendo ata agora», concluye.