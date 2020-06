«Adaptar nuestro programa no fue muy difícil»

0

chantada / la voz 16/06/2020 12:11 h

Carlota Pérez, coruñesa con raíces chantadinas, es bailarina profesional y directora del Sacra Festival, que llega este año a su cuarta edición y empezará a celebrarse el 11 de julio en este municipio. El festival, que combina la música, la danza, el teatro, la gastronomía y otras disciplinas, se extenderá hasta el mes de agosto y será precedido por unos talleres formativos -bajo el lema Sacra Forma-, que empezarán a impartirse entre los próximos días 27 y 28.

-¿Se plantearon cancelar el festival por la alarma sanitaria?

-En algún momento sí que se planteó una posible cancelación de todas las actividades, porque el principio del estado de alarma no había forma de saber lo que pasaría este verano. Pero decidimos seguir adelante, porque adaptar nuestro programa a las circunstancias actuales no fue muy difícil. La mayoría de las actividades ya estaban concebidas para aforos limitados, como en todas las ediciones anteriores, y se llevarán a cabo en lugares distintos y en diferentes fechas, así que no hay riesgo de que se produzcan aglomeraciones.

-¿El programa se mantendrá tal como estaba planeado al principio o hubo que hacer muchos cambios?

-Lo único que hubo que suprimir fueron unas actuaciones musicales que estaban previstas para el 8 de agosto y que podrían haber reunido a unas 250 o trescientas personas. El resto del programa se mantiene prácticamente como estaba en un principio. Las adaptaciones que hubo que hacer consisten sobre todo en seguir todos los protocolos de seguridad recomendados por las autoridades sanitarias.

-¿Ya tienen muchas reservas para esta nueva edición?

-Para algunas actividades ya está agotado el aforo, pero en otras todavía quedan plazas libres. En la web del festival -en la dirección sacrafestival.org- se pueden hacer reservas, adquirir entradas y obtener información sobre todas las actividades previstas para este año.

-¿Cómo surgió la idea de organizar un festival de este tipo en la Ribeira Sacra?

-Fue algo que se me ocurrió porque considero que la Ribeira Sacra es un espacio ideal para crear y también simplemente para vivir, y que hay que hacer lo posible por ayudar dinamizar este territorio conservando sus valores y su belleza. Soy de A Coruña, pero toda mi familia materna es de Chantada y conozco estas tierras de siempre. Estuve mucho tiempo buscando una casa para venirme a vivir aquí y al final me vine a Pincelo.