La Diputación permitirá gastar fondos del Plan Único en la lucha contra la pandemia

La Voz de Galicia Luis Díaz

Monforte / La Voz 30/03/2020 20:42 h

En una carta dirigida al alcalde de Monforte, presidente a su vez de la Diputación de Lugo, el vicepresidente de la Xunta le indica que el Gobierno gallego se dirigió a las instituciones provinciales para que, siguiendo «o exemplo da Deputación de Ourense», adquieran «con cargo aos seus orzamentos» material de protección para los ayuntamientos.

Alfonso Rueda señala que la Xunta esta haciendo este tipo de compras y pone su sistema de distribución logística al servicio de las diputaciones «sen custe algún».

En su respuesta a Rueda, Tomé califica de «inaceptable» que la Xunta quiera «trasladar as súas responsabilidades ás deputacións» y le reprocha que haga un uso político «dun mal exemplo». «A teórica compra de material da Deputación de Ourense non alcanza nin con moito o custo de 100.000 euros, mentres que as outras deputacións fan un esforzo moito maior», argumenta.

Según Tomé, la Diputación de Ourense destina a cada municipio de esa provincia una aportación anual de 50.000 euros en concepto de obras y servicios. El resto del presupuesto se reparte, según indica», de forma «discrecional e clientelar».

Sobre la base de esos 50.000 euros, los 92 ayuntamientos ourensanos recibirían al año de esa Diputación un total de 4.600.000 euros para obras y servicios. En Lugo, por el contrario, dice el presidente provincial, son 21.300.000 euros los que se reparten «con criterios obxectivos».

Tomé también informa a Rueda de que planteará en la Diputación de Lugo que los ayuntamientos que así lo decidan puedan destinar los fondos del Plan Único para atender las necesidades derivadas de la situación de alerta sanitaria. La iniciativa se debatirá en el pleno que celebrará la Diputación por vía telemática el próximo 2 de abril.

«Como vostede pode comprobar é un esforzo moi superior o que vimos realizando dende a Deputación de Lugo, se o comparamos coa Deputación de Ourense», dice el presidente lucense en la carta de respuesta al vicepresidente de la Xunta.

Por otra parte, el delegado de la Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro, hizo este lunes un llamamiento explícito a Tomé para que siga el ejemplo de Ourense. «Non nos consta que desde a administración que vostede preside puxeran en marcha un sistema de compra e distribución de material de emerxencia para os municipios», le afea Balseiro.