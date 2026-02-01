Asesinan a una mujer en Mos y buscan a su pareja como presunto autor

La Voz VIGO / LA VOZ

MOS

Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil.
Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil. CARMELA QUEIJEIRO

La víctima, de 52 años, presentaba heridas de arma blanca y la encontró su hermana al entrar en la casa. La Guardia Civil ha confirmado que se trata de un caso de violencia de género y que la víctima no estaba en el sistema VioGén

01 feb 2026 . Actualizado a las 15:58 h.

La Guardia Civil investiga el asesinato de una vecina de Sanguiñeda, Mos, que a primera hora de esta tarde ha sido localizada sin vida en su domicilio por su propia hermana, en la carretera en la zona de Amieiro Longo. Se trata de una muerte violenta y la Guardia Civil ha confirmado que se trata de un caso de violencia de género y que la víctima no estaba en el sistema VioGén.

La Guardia Civil, que ya trabaja en el lugar de los hechos junto a la Policía Local, está buscando a su pareja que huyó del lugar en coche. Se ha establecido un amplio dispositivo para intentar localizar el vehículo del presunto implicado mientras que, en el escenario del crimen, trabajan ya los equipos de investigación una vez que ha sido confirmada la muerte.

Según han informado a Efe fuentes próximas a la investigación, el cuerpo de la mujer, de nombre María Belén, fue hallado en el suelo de su vivienda por su hermana, después de que supuestamente su pareja, un español de 57 años, la apuñalara y huyera del lugar. 

 (Noticia en proceso de ampliación) 

 Teléfono contra el maltrato: 016
El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización. 