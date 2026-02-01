Asesinan a una mujer en Mos y buscan a su pareja como presunto autor

Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil. CARMELA QUEIJEIRO

La Guardia Civil investiga el asesinato de una vecina de Sanguiñeda, Mos, que a primera hora de esta tarde ha sido localizada sin vida en su domicilio por su propia hermana, en la carretera en la zona de Amieiro Longo. Se trata de una muerte violenta y la Guardia Civil ha confirmado que se trata de un caso de violencia de género y que la víctima no estaba en el sistema VioGén.

La Guardia Civil, que ya trabaja en el lugar de los hechos junto a la Policía Local, está buscando a su pareja que huyó del lugar en coche. Se ha establecido un amplio dispositivo para intentar localizar el vehículo del presunto implicado mientras que, en el escenario del crimen, trabajan ya los equipos de investigación una vez que ha sido confirmada la muerte.

Según han informado a Efe fuentes próximas a la investigación, el cuerpo de la mujer, de nombre María Belén, fue hallado en el suelo de su vivienda por su hermana, después de que supuestamente su pareja, un español de 57 años, la apuñalara y huyera del lugar.

(Noticia en proceso de ampliación)

Teléfono contra el maltrato: 016