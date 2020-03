El Escairón, a un paso del ascenso

0

La Voz de Galicia

monforte / ala voz 10/03/2020 19:53 h

El Atlético Escairón está más cerca del grupo norte de la Preferente Autonómica. La victoria que cosechó el domingo por 2-0 ante el CD Castro lo sitúa a tres victorias del ascenso de categoría, y todo a falta de 27 puntos por disputar.

La gran primera vuelta que certificaron los futbolistas de Javier Montoto -sumaron un total de 43 puntos- y los 18 que llevan acumulados en esta segunda entrega les dan la posibilidad de conquistar un objetivo que inicialmente no estaba previsto con antelación al final del campeonato.

«A verdade é que o equipo está superando as previsións iniciais que tiñamos. A idea era cambiar o sistema, é dicir, apostar por futbolistas da casa, e ir confeccionando un proxecto novo, pero as cousas saíron rodadas, e aquí estamos», comenta el entrenador del Atlético Escairón, Javier Montoto.

Es verdad que restan tres victorias para dar el salto, pero el técnico no quiere ir más allá del encuentro de este domingo ante el Outeiro de Rei. Este partido será una auténtica final para los chairegos, sobre todo después de la derrota que encajaron en el municipal de O Sangoñedo ante la SD Chantada. Después visitará el municipal de O Saviñao el Friol A, y ese tercer partido en el que puede consumar el ascenso es ante la UD Folgueiro.

«Aínda queda, e temos que seguir traballando, porque competimos nunha liga complicada, na que calquera rival che pode gañar», añade Montoto.

Las claves

A la hora de analizar los factores que explican esta excelente trayectoria del Escairón, su entrenador dice: «A clave hai que buscala na estabilidade que existe no entorno, no feito de que nos respetasen as lesións e no compromiso dun plantel que está totalmente entregado este proxecto».

La llegada a la plantilla de futbolistas de la talla de Marzán, Rubén Díaz y Alami supusieron un plus fundamental para un equipo, que ahora mismo aventaja en doce puntos al Pol y en once al Santaballés. «A súa experiencia é clave, porque ademais son futbolistas moi comprometidos que non faltan a ningún adestramento», comenta Javier Montoto.

Rubén Díaz no solo asiste, sino que también marca. El extremo de O Saviñao suma 16 tantos -tan solo cuatro fueron de penalti-. Le sigue Leandro con diez. La aportación del guardameta, Marcos Macía, también es esencial. El equipo solo ha encajado 19 goles hasta el momento.

A la pregunta de si esta plantilla es suficiente para afrontar la Preferente, Montoto es claro. «Unha vez que remate esta xeración vexo que hai carencias, porque a base está en Monforte. Pero iso é algo que o clube ten que estudar ao final de liga», dice.