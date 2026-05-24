Caso Zapatero: el expresidente y 29 nombres repartidos en tres continentes

Javier Romero Doniz
Javier Romero VIGO / LA VOZ

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. EUROPA PRESS | EUROPAPRESS

El organigrama presuntamente ideado para influir en empresas y gobiernos, y vender oro y petróleo, se apuntalaba en influencias y blanqueo con empresas huecas

24 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

De convertirse los actuales indicios en pruebas, y estas motivar tras el juicio una sentencia condenatoria, el bautizado como caso Plus Ultra supondría la radiografía de cómo el expresidente del Gobierno de España José Luis

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