Así están las ciudades gallegas a un año para las municipales: encuesta de Sondaxe

Abel Caballero (Vigo), Inés Rey (A Coruña), Gonzalo Jácome (Ourense), Goretti Sanmartín (Santiago), Elena Candia (Lugo), Miguel Anxo Fernández Lores (Pontevedra) y José Manuel Rey Varela (Ferrol), los alcaldes de las siete ciudades gallegas.

Solo una de las ciudades gallegas amanecería con un alcalde distinto si hoy hubiese elecciones municipales: Lugo, donde el PSOE recuperaría el bastón de mando que perdió hace dos semanas por una moción de censura