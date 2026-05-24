Así están las ciudades gallegas a un año para las municipales: encuesta de Sondaxe

La Voz REDACCIÓN

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Abel Caballero (Vigo), Inés Rey (A Coruña), Gonzalo Jácome (Ourense), Goretti Sanmartín (Santiago), Elena Candia (Lugo), Miguel Anxo Fernández Lores (Pontevedra) y José Manuel Rey Varela (Ferrol), los alcaldes de las siete ciudades gallegas.
Abel Caballero (Vigo), Inés Rey (A Coruña), Gonzalo Jácome (Ourense), Goretti Sanmartín (Santiago), Elena Candia (Lugo), Miguel Anxo Fernández Lores (Pontevedra) y José Manuel Rey Varela (Ferrol), los alcaldes de las siete ciudades gallegas.

Lugo, Santiago y Ferrol son las plazas más ajustadas, con un escenario muy abierto en Ourense, según el Barómetro municipal

24 may 2026 . Actualizado a las 10:47 h.

Solo una de las ciudades gallegas amanecería con un alcalde distinto si hoy hubiese elecciones municipales: Lugo, donde el PSOE recuperaría el bastón de mando que perdió hace dos semanas por una moción de censura

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