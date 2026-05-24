Así están las ciudades gallegas a un año para las municipales: encuesta de Sondaxe
REDACCIÓN
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Lugo, Santiago y Ferrol son las plazas más ajustadas, con un escenario muy abierto en Ourense, según el Barómetro municipal24 may 2026 . Actualizado a las 10:47 h.
Solo una de las ciudades gallegas amanecería con un alcalde distinto si hoy hubiese elecciones municipales: Lugo, donde el PSOE recuperaría el bastón de mando que perdió hace dos semanas por una moción de censura