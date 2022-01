El Parlamento Europeo ha exigido investigar los lazos entre el Kremlin y el proceso secesionista catalán (en la imagen, disturbios en Barcelona durante las protestas contra la sentencia del 1-O) David Zorrakino - Europa Press

España no podría, aunque quisiera, ser neutral en la crisis entre Rusia y Ucrania. Según los informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), las continuas maniobras de «desestabilización» promovidas por el Kremlin desde el 2014, y que llegaron a su culmen durante el procés, no solo no han cesado tras la crisis en Cataluña durante el 2017, sino que siguen siendo una de las «principales amenazas» para los intereses del país.

Los más recientes informes remitidos a la Presidencia del Gobierno para la elaboración de la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez el pasado 28 diciembre siguen poniendo el foco en Moscú cuando alertan literalmente de la «potencial peligrosidad» de «actores extranjeros» de carácter «estatal» y sus « estrategias de desinformación».

En los documentos de la Seguridad Nacional de finales de 2021 se insiste igualmente en la «importante amenaza» que siguen suponiendo para España «las actividades de inteligencia clásicas» de los «servicios de inteligencia hostiles» pero también el «ciberespionaje», una de las especialidades promovidas por el Gobierno de Vladimir Putin en España desde, al menos, el 2014.