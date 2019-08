De Quinto llama «bien comidos pasajeros» a los migrantes rescatados por el Open Arms

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Luís Pousa

Redacción / La Voz 18/08/2019 17:41 h

«La piadosa teocracia izquierdista envía a la hoguera a quien se le atisbe un mínimo comentario crítico sobre el Open Arms y alguno de sus bien comidos pasajeros (que costearon su pasaje con las mafias). Pero pobre del que se atreva a mencionar la hambruna del éxodo venezolano !! [sic]».

Este tuit del diputado de Ciudadanos Marcos de Quinto Romero (Madrid, 1958) -como es habitual en su cuenta de Twitter, salpicado de faltas de ortografía y errores de puntuación- ha vuelto a convertir al exvicepresidente mundial de Coca-Cola en el centro de la polémica. El parlamentario más rico del Congreso (con una fortuna de 50 millones de euros entre cuentas, acciones y planes de pensiones, sin contabilizar sus numerosas propiedades inmobiliarias) no tuvo reparo en calificar de «bien comidos pasajeros» a los 107 migrantes rescatados por la oenegé española en alta mar cuando huían de sus países de origen, acuciados por el hambre, la guerra, las violaciones e incluso el esclavismo.

De Quinto, que en su declaración de bienes ante el Congreso admitió haber cobrado entre enero y agosto del 2018 más de cinco millones de euros por su trabajo de cesante en Coca-Cola, tras recibir un aluvión de críticas por sus palabras, no solo no mostró arrepentimiento, sino que se dedicó a repeler con insultos a quienes osaban afearle el gesto.

«¿Te he insultado yo a tí [sic]? ¿Imbécil, mantenido? Hala, al rincón de los bloqueados» fue una de las respuestas que dedicó a sus interlocutores en Twitter el ejecutivo que en mayo del 2017, en medio de una reestructuración global de la cúpula directiva, fue obligado a dejar sus cargos en la compañía, aunque se le permitió mantenerse en nómina hasta septiembre del 2018. Fue el turbulento final a 35 años de escalada en la firma de la chispa de la vida.

El tono de De Quinto resulta absolutamente inusual en la política española, donde habitualmente los parlamentarios no contestan con improperios a quienes les interpelan en las redes sociales.

El multimillonario diputado de Ciudadanos también se ha mostrado en Twitter muy preocupado por desvincularse del ERE que la embotelladora Coca-Cola Iberian Partners ejecutó en España mientras él era vicepresidente mundial de la empresa con sede en Atlanta. Aunque, en efecto, The Coca-Cola Company y Coca-Cola Iberian Partners no tenían vinculación accionarial directa, la embotelladora sí tiene una relación de exclusividad con la multinacional, por lo que el antiguo empresario y ahora beligerante político no ha podido evitar verse salpicado por el escándalo del ERE, tumbado por la Audiencia Nacional.