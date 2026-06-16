¿Cuánto sabes sobre los retrasos de los trenes en Galicia? Resuelve nuestro cuestionario
REDACCIÓN
GRÁFICOS
La Voz monitorizó las circulaciones ferroviarias en la comunidad durante los primeros 15 días de junio. ¿Cómo funciona el servicio?17 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Tan solo el 16,4 % de los trenes gallegos llegan puntuales o antes de la hora fijada. Es uno de los titulares que nos deja la monitorización de las circulaciones ferroviarias en la comunidad durante los primeros 15 días de junio. Los datos del estudio pueden sorprender frente a las expectativas previas. ¿Te atreves a comprobar si lo que piensas sobre el servicio ferroviario se ajusta a la realidad? Participa en nuestro test. Solo tienes que responder cinco preguntas.
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