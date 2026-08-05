La familia víctima del incendio causado por un patinete: «Temo el día que Yusmel despierte y le diga que no tenemos dónde vivir»
A CORUÑA / LA VOZ
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Niurka y su familia perdieron todas sus pertenencias en el fuego que arrasó su piso de alquiler en A Coruña05 ago 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
«Lo hemos perdido todo. Todo». Niurka repite la frase despacio, como si aún intentara entenderla. En la madrugada del domingo, el fuego que se originó en un patinete eléctrico calcinó su vivienda del número 15