Descubren un tráiler encallado en el río Miño con una posible narcolancha en su interior

El camión está metido entre unas piedras Bandallo

Una maniobra inacabada, un tráiler abandonado, una embarcación de alta velocidad oculta en un remolque y ningún ocupante cuando llegaron los primeros agentes. Ese es el enigmático escenario con el que se encontraron este martes la Policía Marítima y la Policía Judicial portuguesas en el puerto de Lanhelas, en el municipio luso de Caminha, donde un tráiler con matrícula española quedó parcialmente dentro del río Miño por causas que todavía se investigan.

El aviso se recibió hacia las nueve de la mañana, hora española. Según confirmó a La Voz el capitán del puerto de Caminha y comandante local de la Policía Marítima, Fernando Vieira Pereira, fueron varios vecinos quienes dieron la voz de alarma al observar el tráiler detenido en la rampa de acceso al río. Cuando los primeros agentes llegaron al lugar no encontraron a ninguna persona ni en la cabina ni en las inmediaciones del vehículo.

La inspección del remolque permitió descubrir una embarcación neumática semirrígida de aproximadamente catorce metros de eslora, equipada con tres motores de gran potencia y transportada sobre una estructura metálica. El hallazgo movilizó de inmediato a la Policía Marítima y a la Policía Judicial, que mantienen abierta una investigación para esclarecer qué ocurrió durante la maniobra y cuál era el destino de la embarcación. Según explicó Vieira Pereira a La Voz, la reconstrucción inicial de los hechos apunta a que el tráiler estaba realizando una maniobra para botar la embarcación o retirarla del agua cuando surgió un problema. «El camión estaba intentando poner la lancha en el agua o sacarla. Algo ocurrió durante la maniobra y acabaron abandonando el vehículo con la embarcación en el interior», señaló.

Fue también el capitán del puerto de Caminha quien pidió prudencia sobre las primeras hipótesis surgidas tras el hallazgo. Aunque reconoció que la embarcación reúne características similares a las utilizadas habitualmente por organizaciones dedicadas al narcotráfico, insistió en que la investigación acaba de comenzar y que todavía no existe ningún elemento que permita establecer esa vinculación. «Se trata de una embarcación de alta velocidad, con motores potentes, similar a las que se utilizan en el narcotráfico, pero por ahora no podemos afirmar que esté relacionada con el narcotráfico», subrayó.

La Policía Marítima custodia el vehículo Policía Marítima

Las diligencias, dirigidas conjuntamente por la Policía Marítima y la Policía Judicial portuguesas, tratan ahora de identificar a las personas relacionadas con el vehículo, reconstruir lo ocurrido durante la maniobra y determinar cuál era el destino de la embarcación. Entre las líneas de investigación figura comprobar si podía estar destinada a actividades relacionadas con el narcotráfico, una posibilidad que las autoridades insisten en no dar por confirmada. Por el momento tampoco ha trascendido el hallazgo de droga ni de ningún otro elemento que permita relacionar la embarcación con una actividad delictiva concreta.

La operación para recuperar el vehículo se prolongó durante toda la jornada. La rampa del puerto de Lanhelas permanecía acordonada por la Policía Marítima y la Policía Judicial mientras el tráiler seguía asegurado mediante gruesos cables de acero a dos camiones de los Bomberos de Caminha para evitar que continuara deslizándose hacia el cauce del Miño. A última hora de la tarde, los equipos seguían esperando la llegada de una grúa de gran tonelaje capaz de extraer el conjunto articulado. Todo indica que el semirremolque pudo quedar encajado en los escalones de hormigón de la propia rampa durante la maniobra, una circunstancia que estaría dificultando extraordinariamente las labores para recuperar el vehículo.