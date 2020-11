Tapia: «Pensé que me iba a costar más adaptarme a la Liga»

0

13/11/2020 09:57 h

El futbolista del Celta Renato Tapia, concentrado con la selección peruana, abordó la actualidad del combinado nacional, pero en la que también se refirió a cómo le están yendo las cosas en Vigo. «Pensé que me iba a costar un poco más dado que era todo nuevo y que la española es una liga que te exige muchísimo más, pero soy uno de los que más ha jugado», constata el centrocampista.

Recuerda que viene de no tener «mucha continuidad» en el Feyenoord, algo que encontrón en el equipo vigués con Óscar -que calificó su fichaje como un gran acierto de la secretaría técnica- desde el primer momento. «No me esperaba tener un inicio de temporada tan contundente. Es algo que deseaba hace muchísimo tiempo», indica.

Tapia está entre los mejores recuperadores de la Liga, buenos registros que contrastan con la situación del equipo. «En lo personal, es muy grato tener esos números, pero no vale si no conlleva los tres puntos para el equipo», destaca. Admite que no han tenido los resultados deseados, pero considera que «en cuanto a juego o ocasiones, sobre todo en casa» han hecho «muy buenos partidos».

El internacional con Perú pone el foco en que «es un campeonato largo» y desea que la situación «se revierta pronto». Es consciente de que, de lo contrario, pueden llegar a sufrir «como en los dos últimos años», en que el equipo se salvó en la última jornada, primero con Escribá y luego con Óscar García Junyent, recién destituido.

Tapia, que no llegó a jugar como profesional en Perú, señala que ha vivido «muchas cosas» que le han hecho «madurar muy rápido». Además, proclama que está absolutamente convencido de que Perú va a obtener billete para el Mundial. Esta madrugada se enfrentan al combinado chileno.