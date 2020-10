Miñambres no descarta fichar un jugador libre, pero lo ve complicado

0

Vigo 07/10/2020 15:57 h

El director deportivo del Celta, Felipe Miñambres, aseguró este miércoles que nunca se planteó dimitir porque considera que la plantilla «no se ha debilitado» respecto al curso pasado, achacó la falta de refuerzos a las «limitaciones» por el límite salarial y lamentó que los descartes técnicos se negaran a salir «a pesar de tener buenas ofertas».

Tras no haber podido cerrar ningún fichaje en las últimas horas de mercado, la posibilidad de incorporar a un jugador libre está sobre la mesa, aunque no es sencillo. «Sabemos cuáles son los jugadores en el paro. Algunas de las opciones se están valorando, por lo que no puedo decir que la plantilla esté cerrada», puntualizó.

Confirmó que hubo negociaciones con algunos jugadores de la plantilla para «subir la masa salarial», y aclaró que el límite salarial de LaLiga «no tiene nada que ver» con el «músculo» financiero del club. «Nosotros podemos tener dinero en el banco, una sede propia o estar construyendo una nueva ciudad deportiva, pero no tiene nada que ver. Los límites van en relación con la televisión y a otra serie de ingresos. Somos un club solvente», defendió Miñambres.

El límite salarial ha sido el principal obstáculo en este mercado. «Después de concretar el fichaje de Murillo, por nuestro límite salarial que nos pasaba LaLiga, no teníamos posibilidades de enfrentarnos a ningún fichaje», explicó Miñambres, quien dejó claro que «hasta el último momento» pelearon por la llegada de un delantero.

El Celta intentó aumentar su «límite salarial» con la salida de aquellos jugadores que no contaban para Óscar García Junyent, pero, a su juicio, fue «imposible» realizar las operaciones por la negativa de los futbolistas, especialmente David Costas y Jorge Sáenz. «No les puedo poner una pistola en el pecho para que se vayan del club. Han tenido ofertas, incluyo alguno de ellos de un equipo que juega en Champions y que cubría todo el salario, pero no han querido marcharse», reiteró.

Reveló que con la salida de Vadillo al Espanyol se activaron «cuatro o cinco operaciones» para fichar a un delantero pero finalmente «por unas cosas u otras no acabaron de cuadrar». No obstante, subrayó que en las últimas horas del mercado estuvieron cerca de cerrar a un delantero pero que se cayó cuando iban a redactar el contrato. «El club de origen nos dio luz verde para hablar con el chico. Llegamos a un acuerdo con el jugador y con sus agentes para que viniese cedido sin coste para su club de origen. Pero cuando teníamos el acuerdo para empezar a redactar el contrato, nos dicen que no, que no se puede llevar a cabo esa operación», afirmó.

Miñambres manifestó que Óscar García les advirtió del riesgo de «fichar por fichar» porque el técnico sólo quería nuevos jugadores si podían «ser titulares». Confirmó que no tuvieron «las mismas ofertas» por algunos de sus jugadores que el verano pasado.