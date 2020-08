Baeza: «Estoy preparado para dar este gran paso»

0

Vigo 18/08/2020 13:55 h

Miguel Baeza se ha mostrado feliz de vivir en el Celta «el sueño de cualquier futbolista», en referencia a su salto a Primera. El tercer fichaje del equipo vigués para la temporada 2020/2021 considera que llega a un club «histórico y emotivo» y admite que por su cabeza han pasado «muchas cosas». «Muchos nervios, ilusión, motivación por llegar a este gran club. Poco a poco se asienta en mi cabeza la idea de debutar en Primera. Estoy muy contento».

El centrocampista se define como un jugador «trabajador, humilde, al que no le gusta perder a nada», pero al mismo tiempo se considera un buen compañero. «Si me tengo que dar una carrera por el compañero, la doy. Con trabajo y humildad, salgan o no salgan las cosas. Nunca me doy por vencido, quiero ganar siempre», indicó.

A la calidad le ha sumado experiencia, saber estar y físico La Voz de Galicia Pedro Vázquez

Baeza se ve «preparado para dar este gran paso». Destaca que viene de «un gran año en Segunda B y jugar competiciones europeas», en referencia a la Youth League, donde subraya que se ha medido a las mejores canteras europeas. «Creo que estoy preparado. Tengo que trabajar como el que más, ayudar a mis compañeros. Creo que se dará un gran año», vaticina.

Quiso destacar «el talento de jugadores como Hugo Mallo o Iago Aspas», así como la condición de «histórico» del propio club. Y proclama su compromiso con su nueva entidad: «Voy a intentar darlo todo por este club, estos colores y este equipo. Esperemos hacer un gran año y meternos en competiciones europeas», finalizó.