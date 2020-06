Moreno: «El primer penalti lo veo muy claro, con el segundo tengo mis dudas»

0

Vigo 30/06/2020

El entrenador del Mallorca, Vicente Moreno, afirmó tras la amplia victoria por 5-1 ante el Celta en Palma que ese resultado «no lo esperaba nadie», aunque también quiso rebajar la euforia al recordar que su equipo «sigue en zona de descenso».

«Es cierto que estamos mejor en la clasificación que antes del partido, y aunque no era un ‘match ball’, sí era muy importante para sumar tres puntos. Hoy se ha encontrado el premio al trabajo y al esfuerzo de los jugadores, que otros días no lo hemos tenido», indicó Moreno. El técnico bermellón dijo que el Mallorca había hecho «otros partidos» similares al de hoy, pero que esas ocasiones no se habían aprovechado «por diversas circunstancias».

Con respecto a la polémica del primer gol del Mallorca tras una caída en el área de Dani Rodríguez, Moreno dijo que «no había duda alguna» de que fue pena máxima. «Se ha revisado (por el VAR) seis o siete minutos y el arbitro no tiene por qué cambiar su decisión; no hablé de esa jugada con Dani porque la vi muy clara. En cambio, en el segundo penalti (de Pozo a Santi Mina) si tengo mis dudas», indicó.

Moreno, finalmente, se refirió a las opciones de su equipo en las cinco jornadas que restan y volvió a destacar «la importancia de sumar de tres en tres». «Seguimos abajo, es cierto, pero hemos reducido la distancia (con el Celta) a cinco puntos y tenemos a nuestro favor la diferencia particular. Estamos mejor pero sin olvidar que seguimos ocupando posiciones de descenso», remarcó Vicente Moreno.