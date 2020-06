Óscar: «El árbitro debe de ser el único en toda España que vio ese penalti»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Vigo 30/06/2020 22:58 h

El entrenador del Celta, Óscar García Junyent, señaló tras el partido frente al Mallorca que el penalti que señaló el colegiado De Burgos Bengoetxea «solo lo ha visto él». Entiende que «marcó el partido» y repitió en varias ocasiones que comprende que el árbitro se pueda equivocar en el momento, pero que le parece «más grave» no corregir su decisión una vez que ve la acción en vídeo. «A lo mejor no ha sido fácil para él reconocer que se ha equivocado. Desde el VAR no le habrán dicho tan claro que no era y lo han mantenido. Pero debe de ser el único en toda España que ha visto ese penalti», lamentó.

Hasta ese momento, comentó que estaban «controlando bien» y que les ha «descentrado», si bien tampoco quiso centrar su análisis en esa acción. «No estamos teniendo suerte con este árbitro, que ya nos pitó en la ida, pero no quiero excusarme en eso», apuntó. A su juicio, el equipo «no estuvo bien sin balón», pero con él «creo ocasiones suficientes para marcar más goles». Su falta de acierto se contrapone con «la efectividad del Mallorca, que ha tirado cinco veces y ha marcado cinco goles», precisó.

En todo caso, Óscar llama a la «autocrítica y a analizar bien este partido y pensar en el siguiente». Asume que su labor es evitar que les afecte a los jugadores. «Si después de ganar al Alavés no éramos el mejor equipo del mundo, ahora tampoco somos el peor. Tenemos que tener una estabilidad y mejorar» las cosas en las que no han estado bien.

Además, cree que se han ganado con los partidos anteriores tener más oportunidades de salvarse: «Y eso es lo que vamos a hacer», dijo taxativo.

El futuro de Olaza

En cuanto a la continuidad de Olaza hasta final de temporada, admitió que está en el aire. «Es una pregunta para el club. Sabía que hoy podía jugar y ojalá pueda hasta final de temporada, pero no es una decisión que tenga que tomar yo ni que tenga ese poder», aclaró. Sobre el resto de cedidos, comentó que el caso de Filip Bradaric se solucionó ayer mismo por la mañana y que no hay problema con los restantes. Además, el Tenerife anunció ayer el fin de la cesión de Mazan y Costas sí seguirá en el Almería.