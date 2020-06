Óscar García reconoce que el equipo no estuvo «nada bien»

0

La Voz de Galicia

VIGO 13/06/2020

Hay días en los que todo sale al revés y Óscar García Junyent no eludió esa realidad en un partido en el que el Celta jugó a merced del Villarreal, por más que la derrota llegase nada más entrar el partido en el tiempo añadido. El técnico olívico reconoció que su equipo no había estado fino ni con el balón ni sin él.

«Está claro que el planteamiento de partido no era ese -apuntó-. Queríamos tener el balón. Bien es cierto que el Villarreal es uno de los mejores en cuanto a posesión. Juegan muy bien, tienen mucha movilidad. No hemos estado nada bien. Teníamos la impresión de que íbamos a competir mucho mejor de lo que lo hemos hecho en la primera parte. En la segunda hemos intentado arreglar los pasillos interiores que nos estaban encontrando. Creo que lo hemos hecho. No hemos creado mucho peligro, también es verdad. Pero el Villarreal te iba haciendo recular. No queríamos recular demasiado. Cuando ellos pasaron a jugar con un punta hemos pasado a defensa de cuatro, porque no hacía falta tener tres centrales. Hemos puesto a Denis para ir a por el partido y al final ha caído de parte del Villarreal».

No buscó excusas más allá de comentar, tras una pregunta, que desde su llegada a Balaídos no conocía la derrota y que la primera ha coincidido sin público en las gradas. Admitió que ese empujo se había echado de menos, sobre todo en la primera parte.

El equipo mejoró tras el descanso con tres centrales y encajó el gol después de volver a una línea de cuatro en la retaguardia. García Junyent subrayó que ningún sistema garantiza el éxito, y recordó que, con una zaga de cuatro, el Celta había sido capaz de empatar en el Bernabéu.

El tanto llegó precedido de una pérdida de balón de Pione Sisto. Al respecto comentó que «son acciones que pueden pasar en el juego. Si son repetitivas pueden alertarte de algo».

El entrenador vio al equipo «tocado» en el vestuario, «por perder en el último minuto». Pero ya piensa en pasar página: «Hay que limpiar la mente, ver que hemos hecho mal para mejorar ante el Valladolid y tratar de sacar los tres puntos». Se mostró convencido de que «el miércoles va a ser mejor».