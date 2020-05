Mouriño afirma que Pione Sisto «tiene un problema y no colabora para resolverlo»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz, Efe

Vigo 15/05/2020 21:49 h

El presidente del Celta, Carlos Mouriño, ha afirmado este viernes que el jugador internacional danés Pione Sisto «tiene un problema y no está colaborando con el club para resolverlo». El dirigente abordó brevemente la situación del futbolista en un encuentro telemático que organizó la Federación Gallega de Fútbol con los presidentes del Deportivo de La Coruña y del Lugo. «Tiene un problema, no está colaborando con el club para resolverlo y es un problema del que nosotros no podemos hablar», indicó Mouriño al ser interpelado por uno de los asistentes a la coloquio.

Ojo, Mouriño sobre Sisto: «Tiene un problema, no está colaborado con el club para resolverlo, es un problema del que no podemos hablar». https://t.co/xkC2StOkhF pic.twitter.com/AskIuGWHx6 — Grada de Río (@gradaderio) May 15, 2020

Según explicó este jueves Óscar García Junyent, entrenador del Celta, el internacional danés no está participando en los entrenamientos individuales de la plantilla celeste en las instalaciones deportivas de A Madroa y, aunque aseguró que le gustaría contar con él, añadió, sin dar más detalles, que no puede ser. Sisto es el único de los 30 futbolistas -24 de la primera plantilla y seis del filial- que habían sido citados por el entrenador catalán que no ha reanudado los entrenamientos después del parón por la crisis sanitaria provocada por la covid-19.

El extremo ha sido sancionado económicamente por los dirigentes del Celta por saltarse el confinamiento y regresar a Dinamarca tras la declaración del Estado de Alarma en España. En la jornada de la Federación Gallega de Fútbol, el presidente del Celta defendió el nivel de sus porteros y aseguró que «en todo este tiempo» no ha recibido «una petición expresa de ningún entrenador para ir a por un portero determinado».

Además, aseguró que Sergio Álvarez «es un hombre de la casa, que siempre está ahí, siempre va a estar, y estará» ligado al Celta «hasta que él quiera, en un puesto o en otro». Lo mismo que Iago Aspas y otros jugadores que sientan al Celta como su «club», que serán dentro de esta institución «lo que ellos quieran». Destacó que los otros dos guardametas del equipo tienen una gran proyección, en referencia a Rubén Blanco e Iván Villar.

No se olvida de @ivanvillar_00: «Es una figura en ciernes, un magnífico portero con un gran porvenir por delante. Los porteros suelen estar a plenitud a una edad un poco superior a los demás jugadores. Tenemos un portero en plenitud ya mayor y dos con un porvenir extraordinario». pic.twitter.com/N3Rxu5vWK9 — Grada de Río (@gradaderio) May 15, 2020

Respecto a la ausencia del fútbol femenino en el organigrama del equipo celeste, Mouriño aseguró que cuando disponga de la Ciudad Deportiva de Mos podrá emprender ese proyecto, que pasa por «hacer una gran escuela e ir formando» sus propios equipos. Precisamente de la Ciudad Deportiva dijo que confía en que en verano pueda trasladarse allí el primer equipo y el Celta B.

En cuanto a la reforma del campo de Balaídos, criticó, sin decir su nombre, al alcalde de la ciudad, Abel Caballero. «La primera persona que habló del AVE a Galicia es el mismo que habla desde hace siete años que las obras de Balaídos se van a terminar y siempre tiene disculpas para no acabarlas nunca. El que tiene la obligación de buscar soluciones para los aficionados es el que preside el ayuntamiento», dijo.

Mouriño afirmó que a nivel deportivo el Celta tiene una «gran papeleta por delante», la de lograr la permanencia en LaLiga Santander, y aseguró que ve al equipo «en condiciones de sacarla adelante».