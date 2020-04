El alegato de Pione contra la comida basura

0

26/04/2020

Pione Sisto sigue por el momento en Dinamarca con su familia, según él mismo comentó esta mañana en un directo de Instagram. Mientras salía en coche a comprar comida, interactuó con algunos seguidores y la alimentación volvió a ser uno de los temas que salieron a colación. El atacante, además, advirtió de que «habrá que adaptarse, porque el mundo ya no va a ser lo mismo» tras la crisis del coronavirus.

El céltico anima a sus seguidores a que sean capaces de transformarse a sí mismos, a que se cuiden dejando de consumir comida basura. Cargó especialmente contra los establecimientos que venden este tipo de productos -en concreto, arremetió contra una conocida cadena de hamburgueserías-, expresando que no entiende que los gobiernos permitan que sigan abiertos y pidiendo a la gente que, ya que no los cierran, no acudan a ellos. «Dejad de comprar pizza y todo eso, por favor», pidió.

Del mismo modo, recomendó dejar de beber y de fumar a quienes lo hagan. Y planteó que las personas que quieren proteger a otros y aconsejarles hábitos de vida deben empezar por sí mismos y ser ejemplo. Sisto considera que él lo es porque, proclamó, no bebe alcohol, no consume comida basura y no se «destruye» a sí mismo. El jugador cree que nadie puede decirles a los demás cómo vivir si no son capaces de cuidarse a ellos mismos. «Me mantengo sano y por eso hablo sobre ello», zanjó.

Desde que se saltó el confinamiento para volver a Dinamarca, Pione ha realizado varios directos de Instagram en lo que ha abordado siempre este tipo de cuestiones. Hace unos días relataba que su cambio de vida se produjo a raíz de los problemas físicos que tuvo a los 19 años y que hicieron que se sintiera «una mierda», por lo que optó por dar un giro a sus costumbres.

Los hábitos de Pione han dado mucho que hablar en Vigo en el último año. Fue él mismo quien, a través de un directo de Instagram, confesó que había tratado de estar 21 días comiendo solo frutas, pero no había sido capaz y había estado a punto de volverse loco. Meses después, comentaba a La Voz que le habían juzgado sin saber por qué lo había hecho y que se sentía mucho mejor desde que había adoptado esa solución para tratar de resolver sus problemas físicos.