Pione: «Me pasé a la vida sana porque me sentía hecho una mierda»

Vigo 17/04/2020 19:01 h

El céltico Pione Sisto ha vuelto a mantener un directo de Instagram, al igual que el pasado lunes, con su antiguo compañero en el Midtjylland Awer Mabil. El internacional danés se extiende sobre las razones por las que eligió sus actuales hábitos de vida, especialmente en lo que se refiere a la nutrición.

«El motivo por el que me introduje en la vida sana es porque me sentía hecho una mierda», comienza Pione. Asegura que tenía dolor de espalda, un problema que fue a más durante casi seis meses y que eso fue lo que le impulsó a dar un cambio. «No podía caminar durante más de quince minutos sin que me empezara a doler la espalda. Constantemente. Tenía 19 años, colega. Y así me sentía», le dice a Mabil el futbolista, que en febrero cumplió 25.

Sisto explica que en aquella época se sentía cansado y necesitaba dormir la siesta a diario. «No estaba para nada satisfecho, así que comencé a educarme. Ahora, con los resultados que tengo, es impresionante, puedo jugar al fútbol sin dolor, es como si tuviera diez años otra vez. Ya no necesito ni calentar. El fisio y todos dicen 'necesitas calentar' y yo 'no, no, no'».

Este cambio en sus sensaciones reside, según Pione en «consumir las cosas correctas». «Ahora me siento bien como yo soy. Y es por un motivo: he hecho un montón de cosas para llegar donde estoy en lo que concierne a la salud. Y me doy cuenta de que riqueza es salud, como salud es riqueza», expone.

El céltico expresa también que «ser vegano no está bien ni mal» en sí mismo, sino que depende de las personas. «Lo que tienes que hacer es ser lo que tú quieras ser. Si no quieres ser vegano y yo quiero que lo seas e insisto, el asunto terminará mal. Porque, dentro de ti, no quieres una transición hacia eso y, entonces el veganismo puede ser malo para ti. No estás listo para ello», reflexiona.

Sisto y Mabil coinciden en señalar que la alimentación controla la vida de las personas, dicen. «La comida tiene electricidad, todo depende de la energía que tenga lo que comes. Y eso no te lo dicen los nutricionistas. Hay que cambiar la manera en que miramos a la comida», dice Pione. Considera, además, que la mayoría de las personas no reciben una educación nutricional adecuada.