Denis Suárez: «Vuelvo mejor de lo que me fui»

Vigo 12/05/2020 13:53 h

El parón en la Liga ha tenido consecuencias positivas para Denis Suárez. El propio futbolista comenta que le ha servido para superar la lesión de tobillo que arrastraba y ponerse bien físicamente. «Creo que vuelvo mejor de lo que me fui, ahora veremos. Confío en que estoy mejor. He seguido entrenando de lunes a sábado descansando el domingo», detalló recordando que tiene la suerte de disponer de un gimnasio en su domicilio.

Cuenta el jugador del Celta que se encuentra «mucho mejor» y que buena parte de las molestias que sentía se han ido, aunque «queda un poquito». «Si se vuelve a jugar, me va a permitir estar estas once jornadas, ojalá que sin ningún problema más. Sinceramente, el parón me ha venido bien», afirma.

Y el objetivo está claro: recuperar e incluso mejorar su versión del inicio de la temporada. «Quiero ser el Denis protagonista de las primeras jornadas, mejorar lo que hice, no tengo otra intención que esa», proclama. Ya durante el confinamiento, en su jornada como community manager del club, había insistido en que él es el primero que quiere reencontrarse con su mejor versión.

Respecto a la vuelta a los entrenamientos, percibe muchas ganas en todos los compañeros. «Va a ser difícil y extraño estas primeras semanas. Esperemos que todo vaya bien, como todo el mundo queremos que vuelva la normalidad», destacó. Confía en llevarlo de la mejor manera posible y considera que «respetar los pasos» es la fórmula para poder «empezar pronto».

A nivel colectivo, Denis llama a «seguir la línea de los últimos partidos» y entiende que esta preparación les puede «venir bien» al no haber tenido Óscar antes la oportunidad de «trabajar solo con entrenamientos». «Vamos a tener un mes para trabajar bien y el entrenador va a tener un mes para trabajar con nosotros después de haber llegado con la temporada ya empezada», recordó.

Suárez, contento ya de ver «gente por la calle sonriendo porque ya se puede salir», espera que «todo siga su curso y vuelva todo a la normalidad». También quiso mandar un mensaje de ánimo a la afición céltica. «Cuando volvamos vamos a dar el máximo y quiero mandar un mensaje de apoyo y mucha fuerza. Han sido dos meses difíciles y seguro que pronto se vuelve a la normalidad», finalizó.