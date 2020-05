Rafinha y las ansias del primer día de entrenamiento

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Vigo 11/05/2020 19:31 h

El céltico Rafinha ha mantenido un directo de Instagram a través de la cuenta de la Fundación Alcántara con el psicólogo Sergi Torondel para hablar sobre la desescalada y las claves para afrontarla de la mejor manera. Una de esas claves es hacerlo de forma progresiva, algo que comentó el futbolista que trató de tener presente en el primer entrenamiento de esta mañana a pesar de las ganas que tenía.

Rafinha reveló que tenía en la cabeza que no debía «darlo todo el primer día», pero que le costó. «Ves un balón y tienes esas ansias, esas ganas de chutar a portería y hacer las cosas que no has podido hacer en este tiempo», reconoció. Con todo, trató de controlar «unas ganas que pueden crear ansiedad». «Hoy estaba en mi cabeza que tenía que estar tranquilo. Pensaba: ‘Es el primer día y no hace falta que te mates’».

Reveló Alcántara que se puso un reto durante estas semanas para aprovechar el tiempo libre. «Me puse como meta poder sacar con la guitarra, que es una afición y la toco para divertirme, algunas canciones que no son fáciles de sacar», explicó. Y este desafío le ha sido de gran ayuda durante el confinamiento. «Con eso, el tiempo se me ha pasado volando. Es importante encontrar algo que te llene y te guste», reflexionó.

Otro aspecto positivo que tuvo la cuarentena para él fue retomar el contacto con seres queridos con los que no había tenido tanta oportunidad de hablar en los últimos tiempos. «Me he reencontrado con personas con las que hacía tiempo que no hablaba, incluso con videollamadas», por lo que en ese sentido, y dentro de lo malo, le ha parecido una buena oportunidad.

Además, el jugador hispanobrasileño expresó su inquietud por cómo se está produciendo la desescalada. «He visto las calles y los bares con mucha gente. No quiero juzgar, pero me preocupa la responsabilidad de las personas y si puede haber un repunte», confesó. Se pregunta Rafinha si realmente la gente «es consciente de lo que se ha vivido» porque no se lo pareció al ver «gente sin protección y si mantener las distancias», algo que le preocupa.