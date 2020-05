0

Vigo 04/05/2020

Denis Suárez, el futbolista céltico de Salceda, habló en BeIN Sports de la vuelta a la liga y de sus dudas con los test preguntándose porque los futbolistas profesionales se pueden hacer la prueba y a gente que está en hospitales y lo necesita no.

«Entiendo las posiciones de todo el mundo como el presidente del club y de LaLiga. Volver a entrenar individualmente no aporta riesgo, pero los test del Covid me plantea dudas, ¿Por qué a nosotros sí nos los dan y no a la gente que lo necesita más en los hospitales? ¿Por qué hay test para futbolistas y no para los sanitarios? Si hubiera para todos no habría problema», comentó el céltico en su reflexión con Achraf Ben Ayad.

Preguntado por la vuelta a los entrenamientos, en el caso del Celta todo indica que el próximo lunes, apunta a sentimientos contrapuestos: «Hay cosas positivas y negativas. Yo estoy a favor de volver cuando se vuelva con seguridad y sin riesgo», algo que no se puede garantizar en ningún ámbito, y menos en el del fútbol, un deporte de contacto.

En la misma plataforma confirmó el centrocampista que está recuperado y dispuesto a ayudar cuando regrese la competición: «El parón que hubo me ha venido bien. Desde la cuarta jornada jugaba tocado. El problema sigue, pero el descanso va bien. Podría volver a jugar ahora si se retomara la competición». Sería una buena noticia para el conjunto vigués de cara a la vuelta a una liga de once partidos en donde se jugará la permanencia.

Denis salió de inicio por última vez el pasado 22 de febrero ante el Leganés. Fue su única titularidad en lo que va de segunda vuelta.