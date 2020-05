El Celta lanza la iniciativa «O segundo que farei»

0

Vigo 01/05/2020 10:48 h

El Celta ha lanzado esta mañana una iniciativa para sus socios bajo el título de . El club, mediante un emotivo vídeo en el que una nieta se dirige a su abuelo, anima a la afición a que comparta sus planes celestes para cuando la situación actual de confinamiento y estado de alarma haya concluido.

«Ola, avó, que andas a facer, que non me colles? Seguro que estás na terraza coas plantas. Mira, estaba a pensar que te boto de menos. Supoño entre a cola do súper, os aplausos e todo iso estou a ter moito tempo libre. Púxenme a facer listas de cousas que facer cando isto acabe», dice una voz femenina en off. Y continúa: «O primeiro que farei é abrazarte e o segundo será abrazarte tamén, pero para celebrar un gol do Celta. Porque moitas cousas cambiarán, pero outras seguirán igual ca sempre».

Todo isto acabará, e imos facer todo o posible para volver estar xuntos. E cando remate, despois de abrazar aos nosos, o segundo que faremos vai ser volver gozar xuntos do que máis nos gusta.



👉 https://t.co/2qDVltcX66 👈#OSegundoQueFarei pic.twitter.com/Z34XnwBPFw — RC Celta 🏡 #QuedaNaCasa #IstoTaménÉAfouteza (@RCCelta) May 1, 2020

Tras compartir este vídeo en una web específica, animan a la afición a que participe de su propuesta: «Cóntanos que vai ser o segundo que farás. Recopilaremos as mellores mensaxes para amosalas nun lugar moi especial para o celtismo. Participa e fai que as túas verbas pasen á posteridade».

Enseguida han llegado las primeras respuestas. «O segundo que farei será abrazar ao meu avó, que é socio de ouro do Celta e por el levamos ao club no sangue», indica Silvia Martos. María Louzán, por su parte, escribía: «Como non sabemos cando poderemos ir ao campo, o segundo que farei será poñer os días que xogue o Celtiña como día de reunión familiar para velo todos xuntos, con bocadillo e pipas inclusive».

Pedro asegura que lo segundo que hará será «ir ao campo, aínda que sexa a velo desde fóra», pues lo echa mucho de menos y se pregunta, asimismo, cuándo volverán las previas. Tomás Martín tiene claro que en su caso será «coller unhas cervexas e celebrar un gol de Iago a berros cos colegas».