Okay: «En esta situación te das cuenta de cuánto amas el fútbol»

Vigo 16/04/2020 19:32 h

El céltico Okay Yokuslu concedió una amplia entrevista en Turquía al medio Milliyet donde aborda el momento actual de cuarentena que vive en España y también habla de su futuro, repitiendo que le gustaría ir a «un equipo más grande». Aunque también declara que el dinero no es lo más importante y que se siente feliz en el Celta.

En cuanto a la cuarentena actual, y preguntado sobre la posibilidad de haberse ido a casa, el turco cree que «no sería lógico volver». «Si regresamos, hay una cuarentena de 14 días y no está claro cuándo comenzarán las ligas. Existe la posibilidad de empezar a entrenar por grupos de siete a diez a finales de mes», desliza. También menciona que «está prohibido cambiar de ciudad y la vida está parada».

La percepción del céltico es que «al principio nadie lo tomó demasiado en serio» e indica que ahora solo abren los supermercados y las farmacias, destacando que «solo una persona puede ir a comprar, no puede ir más de una persona en el coche. Admite que «en términos de fútbol, te sientes enfadado y triste. Realmente entiendes estos días cuánto amas el fútbol y también de lo importante que es salir y hacer una vida normal».

Okay habla de que hubo «prejuicios» cuando decidió fichar por el Celta teniendo ofertas de Alemania -revela-, pero él está satisfecho con su elección. «La perspectiva de la gente ha cambiado. Vine a Europa para alcanzar mis metas y mis sueños y aquí estoy en línea con mis propios objetivos», asegura.

Comenta que su carrera en Vigo «va bien» y que la primera temporada fue buena, aunque después llegó la lesión que retrasó su debut este curso. Reitera que su idea es quedarse en Europa e «ir a niveles más altos» -algo que tanto él como su agente habían manifestado ya en las últimas semanas- y considera la española «una de las dos mejores ligas del mundo».

Okay, que preguntado al respecto expresa su admiración por Messi -«hace que todo sea fácil»- también reflexiona sobre las diferencias entre el fútbol en España y en Turquía. «El ambiente es diferente, incluso en un Barcelona-Real Madrid, los aficionados están tranquilos. Y si pierdes, se acepta como juego, puedes salir a pie y hacerte fotos con los aficionados», detalla.

A ojos de Okay, el fútbol en España es «un mundo más profesional donde todos hacen su trabajo». También apunta como diferenciasen lo estrictamente futbolístico que «no hay tiempo para pensar, no aceptan al jugador que no cumple con las tácticas y se entrena cuatro o cinco días a la semana».

Además, se refiere al combinado turco, destacando la confianza que los buenos resultados han dado al grupo y aplaudiendo la decisión de aplazar la Eurocopa, porque está convencido de que, de lo contrario, se hubieran producido muchas lesiones.