Los nombres propios para un once histórico de canteranos celestes

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Vigo 16/04/2020 10:52 h

Hace unos días, el Celta proponía a través de sus redes sociales un reto a sus seguidores: elaborar el mejor once histórico formado por canteranos del equipo. Entre las contestaciones a ese tuit del Celta y las reflejadas en el Facebook de Grada de Río al trasladar la pregunta se contabilizan un total de 50 respuestas, con 60 nombres distintos que se mencionan al menos una vez. Un único jugador, Iago Aspas, tiene cabida en todas las propuestas sin expceción.

Se da la circunstancia de que se mencionan nombres que no pueden ser considerados canteranos pero que muchos aficionados asumen como tales por considerarlos de casa, como Rafinha o el Gran Capitán, Vicente, que en realidad llegó directamente al primer equipo sin pasar por la base. Otros jugadores como Lucas Olaza o Borja Iglesias, que sí pasaron por el B, tampoco son en esencia canteranos del equipo. Aun así, se recogen todos los nombres que proponen los participantes explicado cada caso.

Portería

Rubén Blanco sería el portero titular de este once ideal con 26 votos, si bien Sergio Álvarez no se queda lejos y obtiene 20 apoyos. Los otros mencionados tienen una presencia testimonial: Yoel es elegido en dos ocasiones y Maté y Villanueva, uno cada una. Además, Maté es otro de esos casos que aunque la afición siente como propio, no es canterano del club.

Defensa

En la zaga, hay jugadores que son colocados en distintas posiciones según los aficionados, como por ejemplo la colocación de Hugo Mallo como central en vez de lateral derecho, posición en la que se impone Míchel Salgado con 36 votos. El actual capitán obtiene 35 y Jonny Otto -también polivalente-, 32.

Otras opciones para los laterales son Jorge Otero (13), Roberto Lago (8), Atilano (4) -otro ejemplo de jugador no canterano que algunos aficionados sí consideran como tal-, Lucas Olaza (3) -que solo pasó un año por el B-, Nacho Fernández Pacios (2) y Pepe Lemos (1).

Para la posición de centrales, aparte de algunos de los anteriores, las principales propuestas son Manolo (21), Andrés Túñez (20), Jonathan Vila (6), Noly (2), Noguerol (1) y Costas. Con respecto a este último se da una situación curiosa: hay dos canteranos con ese apellido y, aparte de tres que especifican Quique y otros tantos que apuntan a David, hay ocho que escriben el apellido sin que se pueda saber a cuál de los dos se hace referencia. Hay una mención a Raúl Navas, que no se formó en el Celta.

Centro del campo

En esta demarcación destaca Borja Oubiña, que además es el segundo futbolista más mencionado tras Aspas con 45 respuestas en las que aparece. Le sigue muy de cerca Denis Suárez, con 43. La tercera posición es para Vicente con 19 aficionados que se acuerdan de él, pese a que en realidad no sea canterano del equipo.

El resto de nombres presentes son Brais Méndez (13), Rafinha (8), Hermidita (8) -sin pasado en la base celeste-, Dani Abalo (6), Álex López (6) -que jugó en el B pero que es canterano del Racing de Ferrol-, José Carlos Suárez (2), Pape (2), Alvelo (2), Mateo Míguez (2), Moncho Polo (2) -que llegó al Celta procedente del Fortuna-, Sanromán (1), Sergio Bermejo (1) -fichado para el filial el año pasado- y Juan Fernández (1) -otro que no se puede considerar canterano-. Un aficionado elige a Thiago Alcántara, que nunca pasó por el Celta.

Ataque

Nadie duda de que en un once histórico de canteranos, o también general, debe estar Iago Aspas. Unanimindad con los 50 votos contabilizados, que incluyen al moañés sin excepción. Otras referencias en ataque serían Santi Mina (20), Rodrigo Moreno (16), Pahiño (14) -que se incorporó al Celta en Primera-, Joselu (5), Jota Peleteiro (2), Michu (2) -fichado para el B-, Pichi Lucas (2), Iker Losada (1), Iago Bouzón (2), Rodilla (1), Albino (1), Pablo Couñago (1), Goran Maric (1) -que debutó como céltico en el B aunque fue fichado en juveniles-, Nolete (1) y Camilo (1), estos dos últimos tampoco canteranos.