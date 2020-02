«El fútbol nos debe algunas y hemos competido muy bien»

0

Vigo 17/02/2020

La cara de Iago Aspas tras el resultado ante el Real Madrid delataba que lo daba por bueno y sus palabras lo confirmaron ante las cámaras nada más terminar el partido. «La verdad es que hemos competido muy bien», introdujo el delantero, que reconoció también que «desde el 0-1, el campo se hace muy grande».

En su análisis, comentó que el equipo pasó a jugar prácticamente con un 5-4-1. «Defendíamos casi en nuestro campo», indicó recordando que así llegó el empate, y pese a ello, el equipo siguió creyendo en que era posible obtener un resultado positivo en uno de los escenarios más complicados. «El míster ha hecho arreglos tácticos, cambios ofensivos. Nos hemos merecido el punto, hemos trabajado mucho», destacó el jugador del Celta, que asistió a Smolov en el primer tanto del ruso con la camiseta del Celta.

Recordó que hace dos semanas, frente al Athletic Club, los cambios habían sido en la misma línea y con el mismo objetivo de sumar tres puntos, pero entonces no había salido bien. «Hicimos lo mismo y salió cruz, hoy ha salido cara con este punto en el campo del líder, compitiendo bien». Aspas cree que el fútbol tenía una deuda con su equipo esta temporada y que poco a poco la va saldando. «El fútbol nos debe algunas de todos los partidos que hemos trabajado bien y no hemos sacado puntos», comentó.

Quiso también dar las gracias a la afición. «Desde que nos hemos levantado de la siesta en el hotel ya había unas cien personas jaleándonos, también en el autobús», destacó. Y tampoco quiso pasar por alto que el sábado tienen «otra final».

Sobre la quinta amarilla que no vio, comentó: «No me gusta perder y he sacado la garra. Pero en esa última tenía a Carvajal casi para agarrar y no he querido meter la mano». En cuanto a la asistencia, se mostró «contento de ayudar» y darle el gol a Smolov.