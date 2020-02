Murillo: «La afición da un plus a este equipo»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Vigo 17/02/2020 09:20 h

El central céltico Murillo comentó que afrontaban la visita al Real Madrid «con intención de sacar un resultado positivo». «Se rasca un punto y siempre es mejor tres. Es mérito de todo el equipo y ahora hay que hacerlo bueno», indicó pensando ya en la cita del sábado frente al Leganés en Balaídos.

Comentó el colombiano que «el Madrid es un gran club, pero cuando se viene con mentalidad de sacar las cosas adelante, son once contra once». Y no se olvidó del papel que jugó la afición: «Aprovecho para felicitarles. Creo que dan un plus a este equipo. Sabemos lo importantes que son y para nosotros implica muchísimo en los partidos».

En cuanto a la posible tarjeta roja a Bale por una entrada sobre Rafinha, el central considera que Alberola Rojas debió habérsela mostrado. «Se olvida de la pelota, va por detrás con opción de lesionar claramente. Pero decide el árbitro», dijo celebrando que su compañero estuviera bien tras la falta recibida y pese al riesgo de que le hubiera hecho daño al que se refería.

De Óscar García Junyent dijo que «es un técnico con las cosas claras» y que se esfuerza y trabaja para que «tácticamente el equipo acate bien la idea». Preguntado en zona mixta sobre el clásico entre Real Madrid y Barcelona respondió «que gane el mejor», aunque mencionando que guarda grandes recuerdos de su pasó por el club catalán.