El Ministerio de Sanidad recurrirá a un mediador para desbloquear la huelga de los médicos

Concentración de médicos en el Montecelo en contra del estatuto marco ADRIÁN BAÚLDE

El conflicto entre los médicos y Sanidad por la reforma del estatuto marco sigue encallado. Este viernes, comunidades y ministerio celebraron un pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) que iba a tener varios puntos del día. Finalmente se centró únicamente en este enfrentamiento que solo en Galicia ha afectado a casi 130.000 pacientes con la anulación de cirugías, pruebas diagnósticas y consultas hospitalarias. Tras más de cuatro horas de reunión la ministra, Mónica García, ha acordado con las comunidades designar a un mediador neutral para tratar de desbloquear la huelga médica.

De momento no está decidido quién actuará como intermediario. Tres comunidades —País Vasco, Canarias y Castilla-La Mancha— propusieron hace días, en una carta enviada a la ministra, a la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, y en la reunión del Interterritorial se barajó también el Foro de la Profesión Médica. El objetivo es frenar la siguiente convocatoria de huelga, del 27 al 30 de abril. García insistió en que, «necesitamos que estemos de acuerdo todas las partes y que la mediación sea reconocida por todos» de cara a frenar la semana de movilizaciones. Por su parte, consejeros populares como la madrileña Fátima Matute aseguran que esta medida significa que «ministerio y ministra han fracasado».

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Por su parte, el comité de huelga, formado por sindicatos médicos de varias comunidades, incluido el gallego O´Mega, ha recordado que mantiene todo el calendario de movilizaciones, con semanas de paros durante los meses de abril, mayo y junio. Los facultativos responden así a las declaraciones de la ministra de Sanidad, Mónica García, quien antes de la reunión del Interterritorial aseguró que después de Semana Santa desconvocarían la huelga.

Lo cierto es que la reunión que Sanidad y sindicatos mantuvieron el jueves fue cordial y hubo avances, lo que supone una diferencia notable en relación a otros encuentros. Pero el comité insiste en que este encuentro «ha servido únicamente para desbloquear la situación de ruptura», porque las posturas están muy alejadas. Los médicos piden un estatuto propio y un marco de negociación específico entre otras demandas, unas reivindicaciones con las que coincide el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, «hai necesidade dunha normativa que teña en conta a especificidade da profesión médica, e que inclúa unha mesa de negociación vinculante na que os facultativos negocien as súas condicións laborais».

Al igual que otros consejeros del PP, Caamaño aseguró que si la ministra no es capaz de cerrar un melón que ha abierto ella misma, «o presidente do Goberno terá que plantexarse se ten que cambiar a cabeza do Ministerio de Sanidad».