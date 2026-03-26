Sanidad y sindicatos médicos avanzan pero sin llegar a un acuerdo en la huelga contra el estatuto marco

Concentración de médicos del CHUO, en Ourense, en contra del estatuto marco, en una foto del pasado mes de diciembre Santi M. Amil

Los sindicatos médicos convocantes de la huelga contra el estatuto marco se reunieron este jueves con el Ministerio de Sanidad para tratar de llegar a un acuerdo. No lo hubo, pero sí avances y cordialidad, algo que faltaba en los últimos encuentros. «Se avanzó pero todavía está lejos», señalaban tras la reunión fuentes sindicales. Se mantienen por lo tanto las huelgas semanales previstas para los meses de abril, mayo y junio.

Los representantes de los médicos acudieron en un ejercicio «de responsabilidad», pero ya aseguraban que el documento presentado por la ministra no incorporaba novedades respecto al que recibieron el pasado mes de diciembre. Por su parte, la ministra solicitó a los sindicatos antes del encuentro que hagan concesiones en la negociación y cumplan con la desescalada del conflicto. La próxima reunión está prevista el próximo día 30.

El comité de huelga engloba sus reivindicaciones en seis puntos: contar con un estatuto propio; una mesa negociadora propia debido a las características propias de su colectivo; una clasificación profesional con 9 grupos que refleje su «singularidad», en la que los médicos especialistas estarían en el 9 y los enfermeros especialistas, por ejemplo, en el 7; una jornada máxima de 35 horas a la semana, por lo que las guardias serían voluntarias y abonadas al 150 % de la jornada ordinaria; coeficientes reductores para la edad de jubilación; y otras demandas en relación a los excesos de carga laboral o conciliación.

Este viernes será otro día clave ya que se celebra un pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y aunque en un principio no estaba previsto abordar el paro médico, ante la petición de numerosas comunidades se ha incluido en el orden del día un balance de su impacto en la asistencia sanitaria.

Paro en Galicia

Por su parte, la CIG-Saúde mantuvo ayer la huelga prevista en los centros de salud gallegos, con una incidencia que la Xunta cifró en un 2,04 % en la jornada de mañana. Como ocurrió con el paro médico, el área de Vigo es la que tuvo mayor seguimiento (3,13 %), mientras que en la de Lugo fue imperceptible (0,55 %). El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, volvió a pedir al sindicato que se sume al acuerdo que aceptaron otras seis organizaciones para reformar la atención primaria, una reforma que confía que esté planificada en el primer semestre de este año.