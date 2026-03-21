Galicia, entre las autonomías que lideran la huelga médica para reclamar un estatuto propio
SANTIAGO / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Tres comunidades, País Vasco, Canarias y Castilla-La Mancha, piden un mediador neutral para acabar con este conflicto; el Sergas estudiará si se suma a la solicitud21 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La incidencia de la huelga de médicos se situó esta semana en Galicia entre un 17 y un 19 % en términos globales, con un seguimiento muy superior en los hospitales, de casi el 25