Galicia, entre las autonomías que lideran la huelga médica para reclamar un estatuto propio

Elisa Álvarez González
Elisa Álvarez SANTIAGO / LA VOZ

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Concentración de los médicos en el Chuac el pasado miércoles
Concentración de los médicos en el Chuac el pasado miércoles Ángel Manso

Tres comunidades, País Vasco, Canarias y Castilla-La Mancha, piden un mediador neutral para acabar con este conflicto; el Sergas estudiará si se suma a la solicitud

21 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La incidencia de la huelga de médicos se situó esta semana en Galicia entre un 17 y un 19 % en términos globales, con un seguimiento muy superior en los hospitales, de casi el 25

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