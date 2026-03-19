El 20 % de los gallegos viven en el extranjero: la diáspora la forman hoy 563.303 personas

PACO RODRÍGUEZ

Una quinta parte de los gallegos vive hoy en el extranjero. Son 563.303 las personas dadas de alta en el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) vinculadas por razones de procedencia y antecedentes familiares a Galicia, como ha revelado hoy el Instituto Nacional de Estadística en la actualización anual de los registros censales del exterior. Son 15.051 personas más que el año pasado, un 2,74 % a mayores. Pero dicha cifra se incrementará con plena seguridad en los próximos meses y años, una vez que se vayan resolviendo las peticiones de nacionalidad planteadas por los nietos y bisnietos de los emigrados a los que la Ley de Memoria Democrática reconoce plenitud de derechos y vinculación de pertenencia al país que se vieron obligados a abandonar sus antepasados por razones políticas, económicas, laborales o sociales.

De ese 20 % de gallegos que viven en otros países, menos de un cuarto nacieron en Galicia (131.792). Pero son 431.511 los que aún naciendo en el extranjero heredaron de sus progenitores y sus antepasados la nacionalidad española y su adscripción administrativa a alguna de las provincias gallegas. El 76,6 % nacieron fuera, cifra que en el conjunto de la diáspora española es algo inferior: un 72,9 %. El nuevo PERE global de España llega hoy a 3,2 millones de personas, de las que 2,33 millones nacieron en otros países. El censo exterior nacional creció algo más que el gallego en el último año: un 5,1 %, según acaba de revelar el organismo estadístico público.

Solo 47.075 gallegos del exterior tienen menos de 16 años, con lo que la gran mayoría de los ya cerca de 600.000 que residen en otros países podrán votar en las próximas elecciones generales previstas para el 2027 y las autonómicas de Galicia del 2028, con un peso electoral que se aproxima al 20 % del total de posibles votantes. Casi uno de cada tres gallegos de los que residen en el extranjero cuentan con 65 años y más. En el caso de toda la colonia española en ese grupo de edad se sitúa uno de cada cinco miembros, lo que deja traslucir la mayor edad de la diáspora galaica, fundamentalmente radicada en América.

La demarcación exterior supera en conjunto el contingente poblacional tanto de las provincias de Lugo como de Ourense. Solo la Comunidad de Madrid tiene, según el nuevo PERE del 2026, un volumen mayor que el que representa a la emigración gallega. Llega en el caso madrileño a 600.696 personas, unas 44.000 más que un año antes, al beneficiarse la capital del Estado de la nacionalización de inmigrantes retornados en mayor cantidad que los demás territorios del país. Ninguna otra comunidad supera, en todo caso, la cifra del medio millón de registrados en el extranjero como si ocurre en el caso de Galicia y Madrid. La siguiente es Cataluña, con 427.423 integrantes.

A Coruña es localidad gallega con más personas vinculadas que residen en otros países, al llegar a 38.824. Le sigue Ourense (29.789), Vigo (28.720), Pontevedra (19.598), Lugo (16.031), Santiago (14.751), Carballo (6.369), A Estrada (6.114), Ferrol (5.921), Lalín (5.830), O Carballiño (5.093), Santa Comba (4.830) y Vimianzo (4.676).

El INE reporta presencia de gallegos en 68 países, de los que sobresale Argentina. Allí residen 191.552 (el 34 % de toda la diáspora galaica). Le siguen Brasil (53.542), Cuba (51.326), Uruguay (45.176), Suiza (40.825), Venezuela (30.329), Estados Unidos (29.774), Francia (20.136), Alemania (18.035), Reino Unido (16.505) y México (16.211), como los únicos que suman más de diez mil integrantes.

Para los nacidos en Galicia, Argentina es también la principal referencia exterior, con 37.180 personas. Le siguen Suiza (16.888), Venezuela (10.958) y Brasil (10.386). Gambia es el país con menor presencia gallega, según el nuevo PERE, al haber un solo inscrito, mientras en zonas de conflicto como Israel son 43 los gallegos residentes, 46 en Jordania, 91 en Catar, 106 en Rusia, 121 en Arabia Saudí y 426 en Emiratos Árabes.